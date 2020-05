Agüero: "Hable con Lauta, le dije que no entre en esta porque no es así"

Mucha polémica se generó tras un comentario de Sergio Agüero cuando leyó a una persona decir que prefería a Lautaro Martínez que a él.

"Tendrá que hacer 50 goles en la Selección”, soltó de inmediato el delantero del Manchester City chapeando con su récord goleador para Argentina.



Por el comentario que hizo Sergio Agüero sobre Lautaro Martínez

Días después, viendo todo lo que se generó, el propio jugador salió a aclarar todo para callar los rumores de una mala relación.

"Yo vi el video y fue jodiendo. ¿Por qué no ponen cuando hablo de Lautaro, cuando digo que si él se propone puede llegar a los 50 goles y superarlos porque es un buen delantero a mí me gusta? ¿Por qué no ponen esas cosas? Pregúntenselo", dijo mientras stremeaba por Twitch.

EL KUN AGUERO STREAMER Y CERRANDO ORTOS A MAS NO PODER ME ENCIENDE.

Luego, siguió: "¿Quieren buscar cositas? No las van a encontrar, se los digo a ustedes. No van a encontrar nada".

Para cerrar, dejó en claro: "Lautaro sabe quien soy, hace un ratito estuve hablando con él. Lauta no entrés en esta porque no es así".

