"Lo que se hace, se puede deshacer", dura sentencia al canal premium

La guerra en la Dimayor no conoce de ninguna cuarentena, o al menos así se ha evidenciado en el fútbol colombiano ya que hay una clara división entre algunos presidentes de clubes y el presidente de la entidad que rige el FPC, Jorge Enrique Vélez y entre comunicados, cartas y declaraciones ha quedado claro que el distanciamiento es muy evidente, a tal punto que, este martes, quedaron de reunirse los representantes de los 36 equipos sin presencia del mandamás de Dimayor.

En esos comunicados y declaraciones de algunos presidentes han resaltado las posiciones en contra de cómo se ha manejado la relación tanto con el Gobierno Nacional, como con la prensa por parte de Vélez, detonantes que para muchos han hecho que la percepción de los hinchas hacia la institucionalidad del fútbol colombiano sea muy negativa y hoy hayan voces que estén pidiendo la eliminación de esta organización y darle un giro de 180 grados al balompié nacional.

La poca aprobación que ha tenido el canal premium entre los hinchas también tiene pensando a los directivos.

Y hay un tema, entre los muchos por los que están en desacuerdo los seguidores del fútbol nacional y es la entrada del canal premium y a esto se suma la molestia algunos directivos ya que el dinero representado por el canal está muy lejos de verse. Acuérdese que la Asamblea no tenía interés de firmar el contrato del canal prémium, pero la llegada de una oferta de televisión internacional, que generaba millonarios recursos para los clubes, estamos hablando de hasta 300 millones de dólares en 10 años, generó ese interés de la Asamblea y por eso se autorizó el canal prémium”, explicó César Guzmán, presidente de Patriotas, en entrevista con Blu Radio.

Entonces Oscar Martán Jr. cuenta en #OtroPodcastMás que a los dirigentes de los clubes los amenazaron con que tenían que firmar el canal premium para que aprobaran el fallido contrato de tv internacional... ¿cómo es que Vélez sigue al frente de Dimayor? https://t.co/xJhlFYmeCT — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) April 14, 2020

Y en el mismo sentido se pronunció Ignacio Martán, máximo directivo del Cortuluá: “No nos sigan mintiendo. El tema de la televisión internacional es muy claro. Mi pregunta hoy, sin ofender a nadie, es: ‘¿Si no llega la televisión internacional, entonces retrocedemos el negocio (del canal prémium)?’. Como se hacen las cosas, se deshacen. ¿Nos vamos de para atrás con el Win prémium? La mayoría votamos por el Win+ porque nos iba a llegar un potosí de plata de la televisión internacional y me imagino que, como las cosas se hacen, se pueden deshacer. ¿Ese contrato puede ser cuestionado? No sé…”.

Finalmente, Gumán dijo: “Previa firma del contrato de televisión internacional, la Asamblea ordenó que se firmaran al mismo tiempo los dos contratos, por la inquietud que se tenía de que firmando el contrato del canal prémium y no llegara lo de la televisión internacional generaba un menoscabo en los intereses económicos que pretendía la Asamblea. La televisión internacional era la salvación económica de los equipos, pero fue un fracaso”.

Lee También