Sheyla García también salió en defensa de Win y fue criticada en redes

En los últimos días, el fútbol profesional colombiano ha sido protagonista en las noticias locales ya que se siguen pensando en las formas para que la Liga BetPlay 2020-I llegue a su fin, en medio de la criris sanitaria que vive Colombia por cuenta del Coronavirus. De hecho, la Dimayor contrató a una firma canadiense para hacer un protocolo, el cual fue presentado al Gobierno Nacional, en el cual se integraron 71 páginas en las que se explican todas las medidas que implemantaría el fútbol para volver, así sea a puerta cerrada.

Si bien el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, afirmó que se estudiaría el documento para ver las opciones de implementación, el presidente de la república, Iván Duque, fue claro en que ni a puerta cerrada es conveniente que regrese el fúbol colombiano, al menos en estos momentos. Tras todo esto, desde el canal Win Sports salieron varias voces para apoyar el protocolo y defender el regreso del FPC ya que son alrededor de 50 mil familias que se verían beneficiadas, si vuelve a activarse el balompié nacional.

La Dimayor presentó un protocolo para que vuelva el fútbol, pero por ahora el Gobierno le cerró la puerta.

El primero que salió en defensa del protocolo fue el narrador Eduardo Luis, quien hizo un video explicando a grandes rasgos los beneficios del protocolo, pero en medio de las discusiones con sus críticos, comparó a Win Sports con Netflix, Spotify, Amazon, entre otras aplicaciones de pago. En el mismo sentido, Sheyla García, una de las periodistas del canal afirmó: "Muchos de ustedes quieren el futbol de vuelta. Los que han visto el PROTOCOLO reconocen que es muy factible y sano para los deportistas y demás involucrados. Solo que muchos de ustedes están cegados en destruir un Canal que nació por que SU EQUIPO Lo PIDIÓ para recibir más dinero".

Y agregó: "No se deje llevar por los destructores,que incluso han influenciado en usted para generar discordia cuando la realidad es otra.Seguro cuando el fútbol reciba el "ok" del Gobierno se mirará como será transmitido,eso está claro. La situación ha sido estudiada desde todos los puntos. Mi invitacion:no sea negativo,sume fuerzas y pensamientos que ayuden para q todo esto sea más llevadero.El fútbol desde lo emocional aportaria mucho para estar en casa,desde lo económico sería el alivio para muchas familias y desde los PROTOCOLOS todo esa estudiado".

Ante esto, fueron muchas las voces críticas ya que muchos consideran que no es el momento para hablar de estos temas y hay cosas más importantes en qué enfocarse. "Entendemos que es su empresa y por el amor a su profesión y a su empresa, quieren que nosotros hagamos la inversión en la misma, pero si no nos escuchan complicado... Esto no se trata de que vuelva el fútbol o no (Porque todos queremos que vuelva, es algo que nos hace falta)", "Es que se deben primar cosas, por ejemplo, esas 30.000 pruebas que se van a usar en la terminación de las fechas, no cree que vendrían bien en hospitales? Los jugadores tendrán que exponerse, porque con uno solo que lleve el virus, se contagia la mayoría", fueron algunos de los comentarios.

