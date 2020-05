D'Onofrio dio detalles de cómo fue el día que River decidió no jugar

Hace más de un mes, River decidió no disputar la primera fecha de la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán en El Monumental. ¿El motivo? El coronavirus. Días después, la AFA decidió parar el fútbol local. Al Millonario lo podrían sancionar por esta decisión autónoma que tomó. Rodolfo D'Onofrio se refirió a esta situación y dio detalles de cómo se armó todo.

Ayer, en una charla en la Universidad Católica Argentina referida a "el impacto del Covid-19 en los clubes de fútbol", el mandamás del elenco de Núñez se refirió a esa situación: "Muy lejos de la realidad no estábamos, porque la cuarentena empezó seis días después. Propuse cerrar el club porque había 6.000 personas que se podían contagiar de coronavirus".

"Ese viernes me llamó Pedro Hansing, el médico de River. Me dijo que el coronavirus podía estar en el club porque Thomas Gutiérrez (un joven de la reserva del Millonario), quien había ido a la Libertadores Sub 20 (en Paraguay) tenía fiebre y anginas. Era viernes y ese día las actividades del club son mayores, o sea que se podía haber contagiado a varias personas que trabajan en el mismo ámbito del jugador", continuó.

Y por último llegó el turno de Marcelo Gallardo y los futbolistas: "Alrededor de las 16, cuando llegaban los jugadores a entrenarse previo al partido ante Atlético Tucumán, Gallardo me mostró su preocupación y, junto con los jugadores, me dijo que querían hablar con el sindicato (Futbolistas Argentinos Agremiados) porque no querían jugar, por la exposición. River informó a la AFA y a la Superliga que no iba a jugar al día siguiente. Fue un gran error jugar esa fecha, por suerte ninguno de los jugadores contrajo el virus".

River no quiere que lo sancionen por la medida que tomaron. Los otros clubes creen que debe ser sancionado. Por ahora, la AFA no tomó una decisión...

