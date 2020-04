Vuelve y juega el presidente de Dimayor: "La gente cree que el fútbol es público"

Sin ninguna duda, uno de los sectores más afectados durante la pandemia del Coronavirus a nivel global ha sido todo lo que concierne a las actividades deportivas y, obviamente, en Colombia también el fútbol ha sido uno de los principales afectados. Todas las actividades de la Dimayor se detuvieron el pasado 13 de marzo, luego de las determinaciones que tomaron las autoridades y según ellos se han tenido pérdidas por más de 80 mil millones de pesos.

Durante todo este tiempo, quien ha estado en el ojo del huracán, debido a todo lo que pasa alrededor del FPC, es el presidente de Dimayor, Jorge Enrique Vélez ya que hay varias diferencias con los presidentes de clubes por varios temas. Uno de ellos es el del dinero de la venta de los derechos internacionales del fútbol colombiano, el cual no ha llegado y muchos dirigentes aseguran que por eso se ha agrabado la crisis en muchas de las instituciones.

Pero también, Vélez es criticado porque no ha tenido empatía con el Gobierno y los hinchas con sus declaraciones con un tono que no es adecuado con la situación. Y parece que la lección no ha sido aprendida y de nuevo vino una lluvia de críticas a él por algo que dijo en entrevista con La FM. "Los periodistas deportivos viven de cupos. No hay cupos si no hay fútbol. Los oigo en contra de que vuelva el fútbol y eso no lo puedo entender. Por Dios, si es que esto hace parte de su propio trabajo y su propia profesión. Yo no digo que todo sea positivo, claro que hay que decirlo negativo”.

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, le dijo a @Citytv que está de acuerdo con la apreciación del Presidente Iván Duque.#CityNoticias �� pic.twitter.com/DEIqncKkfA — Juan Sebastián Navarrete V. (@juanse_91) April 22, 2020

Y luego agregó: "La gente cree que el fútbol es público. Entonces dicen, cómo así que no va a ser gratis la televisión, tiene que ser gratis; y tiene que ser gratis entrar a los estadios; y entonces el hincha exige que traigan a Maradona y juegue en tal equipo… Pero cómo así que no lo van a traer. Y entonces la pregunta que queda es, de dónde vienen los ingresos. Esto es una empresa privada y como empresa privada, para poderse sostener, debe tener unos ingresos".

Finalmente se refirió a las críticas sobre el canal premium, de Win Sports, el cual ha recibido muchos comentarios negativos: " “Esa es otra molestia que generada. Pero no entiendo lo que pasa. Lo que nos divierte es el fútbol, pero tenemos algo de directivo de fútbol y creemos que podemos solucionar los problemas".

