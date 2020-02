Deportes Tolima enfrentará al Internacional de Brasil por la tercera fase de la Copa Libertadores, pero en la previa del partido un periodista 'gaucho' utilizó feos comentarios contra el equipo de Ibagué.

El comunicador se llama Droaldo Guerra Filho ‘Guerrinha’, y pertenece al programa ‘Sala de redacción’, allí en tono de burla y con palabras ofensivas dijo que el Tolima era una 'basura'.

“Estamos hablando del Tolima y Tolima es una basura. La prueba es que le ganó a Macará y no es broma, después de hacer una fuerza tremenda”, dijo inicialmente Guerra.

Después continuó con las ofensas y comentó: “¿Sabes cuánto vale la nómina del Tolima? Vale un ‘hot dog’ [perro caliente] y una Coca Cola”, además continuó con la soberbia y aseguró que Inter no podía quedar eliminado por el Tolima: ''Ese partido no es duro. Internacional no puede pensar en quedar afuera con Tolima. Podría pensar eso con Gremio”.

Sala de Redação. "Periodista": Adroaldo Guerra Filho 'Guerrinha'



“Tolima es un basurero. La prueba es que sufrió para ganarle a Macará. Vamos a parar este chiste. Sabes cuanto es la hoja de sueldo del Tolima? Es un pancho (hot-dog) y una Coca-Cola..." pic.twitter.com/S9ufv4Bszh — Julián Capera (@JulianCaperaB) February 19, 2020

Es por esto que el técnico 'Pijao' Hernán Torres le respondió a Droaldo: "Vamos a trabajar con mucha humildad y queremos dar la sorpresa, dicen que nos pagan el sueldo con un chorizo y una coca cola, él sabrá porque lo dice, aquí no es así, ellos son los favoritos, hay que jugar", dijo el entrenador.

"Vamos hacer lo de nosotros con mucho respeto y mucha humildad, en lo que digan que nos pagan con un chorizo y una Coca-Cola... eso no pasa acá" Hernán Torres, DT del @cdtolima de cara al duelo con @SCInternacional por Libertadores @comboibague @jjtrujillonarra @camiloapinto pic.twitter.com/VKclhBssB9 — Willian Cruz (@williancruz7) February 19, 2020

El juego entre Tolima y el Internacional, será este miércoles 19 de febrero a las 7:30pm en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

