En Boca ni piensan en Podolski: "No queremos jugadores que están en el final de su carrera"

Todo comenzó en los primeros días de mayo. Carlos Zambrano, una de las incorporaciones de Boca en el 2020 y la segunda de la nueva dirigencia, confesó en un Instagram live con su compañero y amigo de la Selección Peruana Christian Cueva, que Lucas Podolski lo había llamado para que lo lleve al Xeneize: "Hasta me escribió Lukas Podolski, imagínate. Tengo la conversación ahí. Me dice: 'Hermano, llevame a Boca'. Le digo: 'Hermano, encantado. Si lanzo tu nombre aquí, acá puede explotar, ¿no?".

Para aumentar la ilusión de los hinchas, hace apenas unos días, Gustavo Blanco Leschuk, compañero del alemán en Turquía, confirmó: "Hoy justo hablé con él. Estábamos buscando una botella de agua y le pregunté si era verdad lo de Boca y me admitió que sí, que el interés está a pesar que tiene un año más de contrato. Le comenté que Buenos Aires es muy linda ya que viví ahí cinco años y que Boca es impresionante".

En Argentina ya hablan que podría ser una nueva versión del traspaso de Daniele Rossi el año pasado, que realmente sorprendió a todos. No obstante, desde la dirigencia de Boca ven otra realidad: le agradecen la intención del campeón del mundo por vestir la camiseta xeneize, pero no lo ven como una posibilidad su llegada a La Bombonera. Así lo confirmaron este martes en TNT Sports.

#TNTSportsEnCasa �� | �� @IgnacioBezruk descarta rotundamente la llegada de Lukas Podolski a Boca �� pic.twitter.com/kiBYhamWm2 — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) May 12, 2020

"Desde el Consejo de Fútbol me son claros. Lucas Podolski tiene en la carrera 530 partidos jugados, 199 goles. Las estadísticas son fantásticas. Tiene 34 años, fue campeón del mundo. Él está jugando en Turquía. 'Con respecto a los jugadores consagrados y con carreras consolidadas en Europa, nosotros no queremos contar. Nosotros con jugadores de mucha trayectoria que están en el final de la carrera no queremos contar'", aseguró Ignacio Bezruk.

Horas antes, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, había sido consultado por la posibilidad de Podolski y había respondido: "No hay semana que no nos digan de un jugador u otro jugador y nos pone contentos que mucha gente quiera venir a Boca. Nos hace muy felices". Además, sentenció: "No hay nada. No es el momento de hablar de refuerzos o incorporaciones".

Lee También