15 días más: se atrasa el reinicio de actividades en el fútbol colombiano

La semana pasada hubo gran expectativa en el fútbol profesional colombiano ya que se anunció con 'bombos y platillos' que las activdades regresarían el próximo 8 de junio con los entrenamientos individuales de cada equipo. Sin embargo, a la fecha no hay absolutamente nada claro y son más las dudas que las certezas. El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, ahora aseguró que estas actividades de reinicio del FPC arrancanrían no el 8 sino el 22 o 23 de junio, aunque eso no retrasaría más el reinicio de la Liga BetPlay, planteado inicialmente para el 31 de julio.

"El Ministerio de Salud lo ha venido analizando meticulosamente, sobre todo porque estábamos a la espera de la expedición del último decreto de orden pública con las nuevas excepciones. Me dicen que debe el protocolo debe llegar a la Dimayor entre hoy y mañana (1 y 2 de junio)", dijo Lucena en comunicación con Caracol Radio.

"Una vez lleguen los protocolos del Ministerio de Salud, deberá ser la Dimayor con la Federación y los clubes quienes escojan la firma que va a aplicar los protocolos. En mi opinión, ahí se irán entre 10 y 15 días, porque tiene que ser un proceso transparente y avalado por MinSalud. Entre la elección, los test que hay que hacerle a los jugadores y esos 14 días de sensibilización que vienen, porque no se puede hacer el test y entrenar al otro día, vamos a estar realmente comenzando los entrenamientos individuales hacia el 20 o 22 de junio. Serán 15 días de entrenamiento individual y 15 más de prácticas colectivas, entonces las fechas nos dan hacia finales de julio o principios de agosto si todo sigue como va", agregó.

ERNESTO LUCENA, MINDEPORTE



“Los entrenamientos individuales comenzarán entre el 20 y el 22 de junio”



“Si un jugador da positivo por COVID-19, hay que aislar a todo el equipo”



“El aumento de contagios en el país puede retrasar el inicio del fútbol colombiano”



Vía @VBarCaracol pic.twitter.com/hjkU8sMFu3 — WillyRodríguez (@WillyRodri13) June 2, 2020

Lucena también habló de la posibilidad de que haya un jugador contagiado, a lo cual explicó el proceso: "Tiene que ser aislado completamente y se empieza a hacer la cadena del virus que es saber con qué personas pudo estar. Se apartan las personas con las que pudo tener contacto el individuo positivo. Ahí viene la preocupación. Si ya está en entrenamiento grupal y sale positivo, todo el equipo también tendría que entrar en Aislamiento y eso afectaría al equipo".

Finalmente, explicó cómo va la elección de la sede para finalizar la Liga: "Va a ser definitivo el pico de contagio. El Eje Cafetero en ese sentido va muy bien, no solo por la infraestructura hospitalaria que pueden ofrecer las tres ciudades sino también el número de casos registrados aún es bajo. Si uno mirara actualmente el panorama del país, por infraestructura deportiva y de salud y por número de contagios tendría que ser una ciudad como Medellín con sus estadios alternos o una zona como el Eje Cafetero. Todo es muy incierto en este momento. Va a depender del pico epidemiológico y el manejo que le den los alcaldes".

Lee También