"Hay que poner de nuestra parte", jugador de Millos aceptó reducción de sueldo

El portero del club Embajador terminó por confirmar lo que ya se venía hablando días atrás. La dirigencia les comunicó la decisión de "rediferir" sus sueldos y toda la plantilla aceptó la medida de urgencia.

En entrevista para el portal 'AS Colombia', Jefferson Martínez contó que todo el plantel de Millonarios estuvo de acuerdo con la medida de reducir, temporalmente, los sueldos mientras se supera la difícil situación sanitaria que se vivie por la pandemia de Coronavirus.

El guardameta ratificó la misma información que ya había entregado Enrique Camacho, presidente de Millos. Quien gane más de 10 millones de pesos en el club, cerá reducido su pago y, cuando todo mejore, se le pagara el dinero que se dejó de abonar por la crisis.

"Millonarios nos comunicó la información hace cuatro días. Toca aceptar la realidad y poner de nuestra parte para ayudar al club. No es bajar el sueldo, sino que nos pagarán lo que ellos puedan. Con mucho gusto lo vamos a hacer, no somos ajenos a ellos. Ellos siempre han sido muy puntuales con el pago y no tenemos queja".