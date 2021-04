Ibai le preguntó a López de qué cuadro era: "No tienes nada bueno, Gustavo"

Hoy fuimos testigos de uno de esos episodios televisivos que permanecen años y años en nuestras memorias. En simultáneo por ESPN y su canal de Twitch, Ibai Llanos se vio las caras con Gustavo López, el periodista que lo había criticado horas atrás.

En su programa en Radio La Red, López había ninguneado al streamer del momento con la excusa de su falta de trayectoria: "Me molesta que sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y qué me importa a mi? ¿Qué es Twitch? Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, dos horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes en el mundo, volver acá, hacer 3 horas, 23 puntos, soy un boludo. Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno. ¿Sabes qué? Me voy".

Por la insistencia de Coscu, Ibai aceptó la propuesta de ESPN F360 y copó las pantallas de la Argentina y Latinoamérica. Con mucho respeto, el host le respondió con argumentos al conductor, quien no pudo hacer otra cosa que recular ante la ola de insultos sufridos este último día.

El de Bilbao incluso llegó a prestarse para una serie de preguntas 'ATP' realizadas por el también comentarista. La respuesta acerca del club por el cual hincha el vasco se hizo viral en las redes sociales. "En España soy del Real Madrid. En Argentina, por un canto que tiene un cántico que tiene La 12 empecé a hacerlo de broma, soy simpatizante de Boca".

Ibai en espn se está empezando a dar cuenta ���� pic.twitter.com/x0mQDKaLoX — bokita edits ⚓ (@cabjedits) April 26, 2021

Ibai, ya con confianza, le retrucó: "¿Tu no eres de Boca, no Gustavo? López respondió, incómodo: "Yo no digo de qué equipo soy". Llanos remató: "No tienes nada bueno, Gustavo. Ni el equipo". ¡Picaaante!

