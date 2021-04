Polo Quinteros, campeón con San Lorenzo: "Pensar que un pibe no come, me mata"

Pocas personas se interesan en el futuro de un jugador cuando se retira del profesionalismo. Salvo los que se mantienen en el mundo del fútbol, es difícil seguirle el rastro a las personas que tomaron la decisión de colgar los botines y mostrarse lejos de los campos de juego. Jorge Quinteros, ídolo de Argentinos y campeón con San Lorenzo, es uno de esos casos.

Polo se retiró en el año 2006 vistiendo los colores de su amado Argentinos Juniors y, pese a dedicarse a representar jugadores durante un tiempo, decidió pasar el resto de su vida alejado de las canchas. Desde 2001 tiene un comedor infantil llamado Catalina y en ESPN FShow con Alejandro Fantino contó cómo funciona.

"Hoy alimentamos unos 78, 79 chicos. Les damos almuerzo y merienda", explicó Quinteros y agregó: "Mi viejo siempre fue así, de dar aunque no tenga nada, y creo que salí a él. Cuando iba a entrenar en colectivo decía que ojalá que Dios me ayude para después poder ayudar, porque veía muchas realidades ahí arriba".

Comentando el nacimiento de su comedor, el ex-San Lorenzo reveló cuál fue la primera meta que se puso desde el día 1: "Nosotros nos metimos por los chicos, mi objetivo era uno. Si ayudábamos a uno, el comedor estaba pago".

Posteriormente, el ídolo de Argentinos manifestó una llamativa opinión que emocionó a todos los presentes en el programa: "No me siento orgulloso. El día que lo cierre hago una fiesta, porque va a querer decir que los papás tienen trabajo y que los nenes pueden comer en la casa. Yo tengo mucha empatía con el otro, vivo mirando al costado y atrás"

"A mí lo que me quita el sueño es saber que hay chicos que no tienen un plato de comida. Pensar que un pibe no come, me mata", reveló el exjugador. ¡Por más gente como vos, Polo!

"El día que cierre el comedor hago una fiesta, porque significa que los padres tienen laburo y están mejor", otro golazo de Jorge Quinteros. Polo armó el "Comedor Catalina", donde alimenta a cientos de niños. El verdadero ídolo.#ESPNFShow @fantinofantino @tronco @emipinsonok pic.twitter.com/giXtuKANtI — ESPN FShow (@ESPNFShow) April 21, 2021

