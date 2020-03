¿Lateral o volante? Cuadrado dejó claro dónde quiere jugar en la Selección

El año 2020 iba a ser el de la consolidación final para el proyecto de Carlos Queiroz en la Selección Colombia y ya estaba todo listo para el inicio de la Eliinatoria y la Copa América, pero la crisis del Coronavirus acabó con todo.

Pero lo cierto es que en todo ese gran plan del entrenador portugués seguramente una de las piezas fijas que iba a estar y estará presente será Juan Guillermo Cuadrado, el volante de la Juventus que pasa por uno de sus mejores momentos.

Tras la suspensión del fútbol en Italia, Cuadrado ha atendido a varios medios de prensa colombiana y allí ha dejado varias reflexiones sobre lo que va a ser su futuro inmediato en la Selección.

“El profe viene haciendo un gran trabajo. Digamos que si en este momento somos ese BMW, vamos a llegar a ser un Ferrari. Ojalá todos nosotros podamos ayudarle a él a encontrar lo mejor de nuestra Selección y poder darlo todo por ella", dijo el jugador en ESPN FC.

Y habló de uno de los temas de los que más se comenta y es sobre su posición en la cancha, ya que en la era pasada de la Selección jugaba de extremo, en la Juventus está jugando de lateral, pero Queiroz lo pone de volante.

"Estuve hablando hace unos días con él. Me dijo: ‘Te he visto muy bien jugando de lateral, ahora no sé qué hacer’. Entonces, eso lo decidirá el profe. Tal vez lo estará pensando”, dijo Cuadrado.

