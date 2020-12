Decisión tomada: Buffarini ya sabe a dónde quiere ir cuando deje de jugar en Boca

El pasado jueves, luego de efectuar una reunión con el representante de Julio Buffarini, Boca oficializó a través de un pequeño comunicado oficial que el defensor finalmente no renovará su contrato con la institución, el cual finalizará a mediados del 2021.

Este viernes, en diálogo con sus colegas de TNT Sports, Ignacio Bezruk amplió detalles sobre lo sucedido y marcó: "Buffarini tiene contrato hasta mitad del próximo año. Él no quiere seguir después de junio por la inestabilidad económica del país. Se le hizo un ofrecimiento de dos años más en la reunión que hubo ayer".

Exteriorizando el deseo que Julio tiene en vistas al futuro, el corresponsal completó: "Si él tiene una decisión tomada, no se puede estirar hacia el próximo año y que el hincha no sepa si sigue o no sigue. Buffarini no quiere seguir en Boca después de junio y quiere seguir jugando en el exterior".

Dejando en claro que el hecho de no haber renovado no dejará a Buffarini fuera de las próximas nóminas del elenco comandado por Miguel Ángel Russo, el periodista culminó: "Esto no quita que deje de jugar. Va a seguir siendo tenido en cuenta".

