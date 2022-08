Comentarios de todo tipo ha causado la increíble medida que tomó Jorge Wilstermann, de Bolivia, para con los periodistas que cubren la actualidad del club, que inclusive, está cerca de descender en el fútbol de ese país. Una directriz que ha sido polémica.

Y es que en varias partes de Latinoamérica se ha hablado, y se ha juzgado al equipo, por ‘vetar’ la libre expresión de la prensa y, justamente, por prohibirle a los periodistas revelar al público o en páginas de internet, la posible nomina inicialista de los partidos venideros.

Pero es que el tradicional cuadro de Cochabamba atraviesa por un presente de no creer, debido a que no consigue un triunfo desde hace cinco fechas, justamente el pasado 28 de julio, cuando venció a Blooming, por la mínima diferencia y en condición de visita.

Lo cierto es que en dado caso de que la institución sorprenda que, un medio y/o periodista anunció el posible equipo del próximo partido en el calendario: en primera instancia les harán un llamado de atención; luego, no podrá ingresar por un mes a las actividades del equipo; la tercera medida, será no asistir por seis meses, y si evidencian el ‘hecho’ por cuarta vez, no le permitirán al profesional hacer el cubrimiento del plantel durante un año.

La disposición anteriormente mencionada se complementa con las de solo tomar material audiovisual en los entrenamientos abiertos a la prensa y que cuenten con el aval del equipo. Esta última no es tan tirada de los cabellos, ya que hay muchos equipos en Sudamérica que tienen esta misma modalidad.