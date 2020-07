Llegó la respuesta de Racing ante el interés de San Lorenzo por Centurión

Ricardo Centurión es uno de los protagonistas principales del mercado de pases en Argentina. Es que el talentoso futbolista está en la mira de varios equipos del país... y también de algunos extranjeros.

Centurión pertenece a Racing y acaba de vencer su préstamo en Vélez. Sin embargo, el conjunto del barrio porteño de Liniers quiere volver a contar con sus servicios, algo que también desea hacer Boca.

Mientras tanto, en las últimas horas, San Lorenzo de Almagro se sumó a los pretendientes por el jugador que también vistió los colores de Genoa, Sao Paulo y Atlético San Luis. ¿Quién se lo terminará quedando?

Ante este nuevo interés, Víctor Blanco, presidente de la institución de Avellaneda, salió al cruce y brindó precisiones sobre la actualidad del futbolista. Aseguró que, por el momento, no hubo propuestas desde San Lorenzo.

"No se recibió ninguna propuesta formal por Centurión. Solamente Vélez hizo un sondeo. En la última charla con Rapisarda, él me manifestó la posibilidad de un nuevo préstamo y le dijimos que no. A Centurión queremos venderlo. Está caída la posibilidad de un trueque por Bouzat", comenzó señalando.

"Soy optimista, hay rumores de varios equipos del exterior interesados en Centurión. Vamos a hacer valer el patrimonio del club. Si no se puede hacer una venta, se quedará en Racing", completó en diálogo con 'Nueva Opinión Deportiva'.

