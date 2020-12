Gallardo y las polémicas del VAR: "No me dejo llevar por esas tonterías"

Marcelo Gallardo no tuvo una conferencia de prensa para nada tranquila en la previa del duelo de River ante Nacional.

El Millonario viajará a Uruguay para defender el 2-0 que consiguió en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y de esa manera meterse entre los cuatro mejores de América.

En dicho partido jugado en el Libertadores de América, el VAR tuvo una actuación rodeada de polémicas y sobre todo lo que se habló luego fue consultado el DT.

"No me dejo llevar por esas tonterías, lo que es ajeno a mí no me preocupa. No podemos andar dándole importancia a todo lo externo, muchas de esas cosas quieren dañarnos, no es de ahora, pasa hace muchísimo tiempo", comenzó diciendo sobre quienes afirman que la tecnología beneficia a los suyos.

Y siguió: "Estamos acostumbrados a que nos quieran desestabilizar, a un equipo que desde hace ya 5 o 6 años viene demostrando por qué es el equipo que es. El mundo futbolístico lo respeta, y el equipo se lo ha ganado jugando. Todo lo demás no está dentro de mi radio, de mi órbita".

#CadaDíaLike | HABLÓ EL MUÑECO ��️ "No me dejo llevar por esas tonterías" avisó Gallardo sobre las acusaciones que se hacen sobre el VAR y River ���� pic.twitter.com/2cI3jjIpSa — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) December 16, 2020

Para cerrar, desarrolló más su pensamiento: "No me molesta lo que digan, se de dónde vienen las cosas. No es casualidad lo que logramos en estos seis años, cómo nos sostenemos con el tiempo, no es fácil. Todo lo que se dijo en este tiempo, lo que se habló, a mi me tiene sin cuidado, somos muy seguros de nosotros mismos y lo que hacemos, no me influye para nada, es más, en muchas ocasiones nos hace más fuertes".

Lee También