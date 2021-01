"Ninguno tiene mi calidad": Jean Deza aseguró que es mejor que Guerrero y Farfán

Jean Deza no es un jugador de fútbol profesional. Si bien vive de su juego, no se toma en serio su trabajo. En todos los equipos en los que ha estado ha demostrado que no está preparado para ser disciplinado.

Todo esto, obviamente, hace que su técnica pase a un segundo plano. No se le puede considerar un buen jugador si es más noticia por sus escándalos que por sus goles o asistencias.

Además de eso, parece ser que su autoestima le juega en contra. En más de una oportunidad, ha demostrado que no le importan las críticas. Seguro cree que con su técnica basta.

Un ejemplo de esto es una de sus últimas publicaciones en Instagram. Todo comenzó con una foto que subió Guizazola con la categoría 84 en donde se ve a Farfán y a Guerrero. No sabemos porqué el lateral taggeó al Tornado.

Deza, entonces, reposteó la foto y escribió un comentario que dio mucho qué hablar. "La verdad, ninguno tiene mi calidad y lo sabe él", colocó el Ratón junto con emojis de chocolates.

Recordemos que Jean Deza ha sido acusado en más de una oportunidad de violencia de género. Sabemos que nunca va a cambiar ¡Muy triste!

