Manuel Barreto no la debe estar pasando nada bien. Sporting Cristal atraviesa una crisis deportiva y él es la cara del equipo que está en el ojo de la tormenta.

El DT de hecho hasta ha recibido amenazas para que deje el cargo. Los hinchas lo responsabilizan y se la agarran con él por el mal momento.

Este domingo, los Rimenses volvieron a perder. El nombre del entrenador, entonces, se hizo tendencia. Cada vez con más euforia, pedían su salida.

Él igual salió a dar la conferencia de prensa a dar sus sensaciones del partido. "Hemos jugado 5 partidos en 20 días, el desgaste ha sido bárvaro. Creo que hoy jugamos bien por gran tramo del partido y el manejo se le fue al árbitro. Generamos situaciones, pero no pudimos concretar", tiró para comenzar la Muñeca.

"Se vive un ambiente de agresividad que no le hace bien a la institución, a los jugadores. Hemos intentado por todos los medios, insisto que hicimos un buen partido", continuó.

"He estado muchos años y he hecho muchísimo por Cristal. Mi trabajo, independientemente de lo que suceda, ha sido exitoso y beneficioso para el club. Nada podrá borrar el trabajo que he hecho para Cristal", concluyó.

