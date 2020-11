Perú y su policia ofrecen garantías: CONMEBOL confirmó el partido contra Argentina

Hoy en el Perú no importa el fútbol. El país vive una crisis política con pocos precedentes. La gente sale a la calle y quiere soluciones. El congreso, el poder con ese rol, no se las da. Hoy el país no tiene Presidente.

Todo comenzó con la vacancia a Vizcarra del lunes pasado. La gente, entonces, salió a marchar porque entendían que el proceso no fue por el presidente sino era tener el poder y repartirse los puestos. Manuel Merino asumió el martes.

Las marchas comenzaron y se mantuvieron, incluso mientras jugó Perú el viernes contra Chile. El sábado, lamentablemente, los policias mataron a dos jóvenes. Merino de Lama tuvo que renunciar.

CONFIRMADO! �������� El Perú vs. Argentina sí se juega. La FPF ratifica a Conmebol y FIFA que existen plenas garantías para el partido a jugarse el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional, desde las 7:30 p.m pic.twitter.com/FVIUZVYIFT — Fanáticos del Fútbol ���� (@fanaticospe) November 16, 2020

Se habló entonces de la posibilidad de postergar el partido contra Argentina de este martes. Todo iba a depender de la CONMEBOL y de las garantías que podían ofrecer desde la FPF.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa que la Comandancia General de la Policía de ese país ratificó todas las garantías para la realización del partido entre las selecciones de Perú y Argentina, previsto para el martes en Lima", aseguraron en el comunicado los del ente más importante del fútbol sudamericano.

"Los seleccionados de Perú y Argentina deben enfrentarse por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo Catar 2022, en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 19:30", finalizan el comunicado.

