El Morro García en 2019: "Los jugadores no somos robots, nos pasan cosas"

Este sábado, la noticia que Santiago El Morro García decidió suicidarse a los treinta años de edad nos dejó helados a todos los que la leímos. El delantero uruguayo había tenido varias temporadas irregulares que lo habían alejado de sus mejores rendimientos.

Para el afuera, para el hincha que lo veía solamente a tráves de la pantalla de una televisión o de un celular, era eso: un rendimiento irregular, con más ausencias y presencias, que correspondía a la carrera profesional de un jugador de fútbol. Nada menos que eso.

"Mi bajo rendimiento se debió problemas personales, no fue fácil. No somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento no sea el óptimo"



- Morro García, junio 2019.



Hoy, con la pérdida del Morro, en las redes sociales se recordó una entrevista que había dado en junio del 2019 a la radio Nihuil, donde justamente había tocado los problemas personales que estaba pasando en ese momento.

"No somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo. varios problemas personales que fueron influyendo en mi rendimiento, no fue fácil para mí. No son excusas", aseguró.

Por último, había sentenciado: "Las he podido ir superando de a poco, apoyándome en mucha gente. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué. Repito, no es una excusa por mi bajo rendimiento. Futbolísticamente no me he sentido bien, tomo la responsabilidad de eso y por eso me quedé a recuperarme".

Hoy, lamentablemente, esas declaraciones toman más relevancia que nunca.

