"Soñaba con este momento hace mucho": Santiago Moreno, promesa de América de Cali

El jugador Escarlata, es uno de los grandes descubrimientos de América de Cali en 2020. Pues por los últimos años, el trabajo en la cantera Roja ha sido importante, y para la muestra un botón; Santiago Moreno.

El caleño de 20 años ha tenido que afrontar diferentes pruebas que le ha puesto la vida, pues nació en un hogar de escasos recursos, debí ir a entrenar a pie e incluso sin comer, y fue papá a temprana edad, uno de los restos más difícil que ha afrontado.

���� ¡Juntos lo haremos posible! Tu apoyo motiva a nuestros jugadores a dejarlo todo en la cancha en esta gran final. ⚽#VamosEscarlatas �� pic.twitter.com/5FRwCahlCf — América de Cali (@AmericadeCali) December 19, 2020

Es por esta razón que el disputar una final del fútbol profesional colombiano a tan corta edad, no lo asusta y es algo con lo que siempre soñó: "soñaba con este momento desde hace mucho tiempo, no pensé que se fuera a ser como se está dando. Tengo una felicidad enorme. Espero hacer un buen papel, terminar bien lo que he venido haciendo, y lo más importante, cerrar este año triunfando.

