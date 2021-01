Coki Gonzales pide convocatoria de Santiago Ormeño a la selección peruana

Santiago Ormeño, delantero mexicano con ascendencia peruana que ya admitió que no tendría problemas en jugar por la selección peruana, anotó en el empate 1-1 entre Puebla y Chivas por la primera fecha del Torneo Clausura Liga MX.

Ante el tanto de Santiago y su buena actuación en el encuentro, el periodista deportivo Coki Gonzales usó su cuenta de Twitter para pedir la convocatoria de Ormeño para los partidos de Eliminatorias: "Golaaaaaazo! Vamos Tigre, llámalo en Marzo!".

Golaaaaaazo!!!!

Vamos Tigre, llámalo en Marzo!!!!! https://t.co/jCCudfNMgB — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) January 9, 2021

Santiago Ormeño es nieto de Walter Ormeño delantero de Universitario que luego de pasar por Argentina, jugó en algunos equipos mexicanos, entre ellos América.

"Dudo mucho que me llamen al mismo tiempo las dos selecciones (México y Perú). Yo ya tengo la decisión tomada. Si me llamarán las dos, yo me voy a Perú. Me llama mucho el legado de mi abuelo", declaró Santiago en octubre del 2020 en entrevista para Depor.

Ante la veteranía de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, Santiago se podría sumar como una alternativa más en la selección peruana, así como es el caso de Gianluca Lapadula.

Lee También