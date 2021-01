Se encendieron todas las alarmas: River puede tener problemas por De La Cruz

A mediados del año 2017, Nicolás De La Cruz, que venía deslumbrando tanto en Liverpool de Uruguay como en los seleccionados juveniles de dicho país sudamericano, cruzó el charco y se convirtió en nuevo futbolista de River Plate.

De todas maneras, los primeros pasos del volante ofensivo en la institución Millonaria no fueron nada sencillos: sus rendimientos no fueron lo que se esperaba y recibió el cuestionamiento, no solamente de los hinchas sino también del periodismo.

Sin embargo, De La Cruz contó con la confianza y la paciencia de Marcelo Gallardo, que lo fue amoldando hasta que el uruguayo encontró su mejor versión y se terminó transformando en una pieza realmente importante del primer equipo.

Igualmente, lo cierto es que River puede tener serios problemas por De La Cruz. Es que todavía no terminó de pagarle a Liverpool de Uruguay: las cuotas se demoraron y el monto cercano al millón de dólares nunca fue transferido.

Cabe destacar que la formación uruguaya todavía no hizo un reclamo formal ante FIFA, pero tiene la potestad para efectuarlo. En cuyo caso, el equipo conducido por el Muñeco Gallardo podría tener serios problemas y hasta ser sancionado.

No es un detalle menor que River solamente adquirió el 30 por ciento de la ficha de De La Cruz, que ya fue pretendido por varios equipos extranjeros. En tanto, el otro 70 por ciento de su pase sigue perteneciendo a Liverpool.

