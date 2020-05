El abogado de Daniela Cortés: "No era necesario exponerla en ropa interior"

La vida de Sebastián Villa, jugador de la Selección Colombia y Boca Juniors, no ha sido la misma después de la noche del 27 de abril, cuando Daniela Cortés, su expareja, publicó una serie de videos y fotografías en los cuales denuncia que ha sido victima de violencia de género por parte del futbolista y en una extensa carta aseguró que había sufrido maltrato durante los últimos dos años de relación con el colombiano.

Mucho se ha dicho y conocido después de esa noche. Primero una exnovia de Villa subió un video diciendo que también terminó con él por maltrato, pero luego lo borró; Daniela Cortés presentó la denuncia al jugador colombiano por violencia de género y Sebastián respondió con una contrademanda por extorsión, mientras el abogado de la mujer, Fernando Burlando, pidió cárcel para Villa.

Luego Cortés se presentó ante la justicia para dar su declaración y aseguró, además de los golpes frecuentes, que perdió un embarazo a causa de esta situación; Villa respondió en la justicia que no tenía una relación formal con ella y presentó unos videos que se filtraron en las redes sociales en los cuales se ve a la mujer también agrediéndolo, mientras él le dice que ya no la quería. También habló la exsuegra del futbolista que dice que todo estalló porque según Villa su hija "no valía lo de un vuelo de regreso a Colombia".

"Villa denuncia y expone a Cortes con videos que no aclaran nada. Con cada acto la sigue violentando"

"Villa expuso a Daniela con videos en ropa interior"

"Si Daniela le robaba a Villa, ¿porqué nunca la denunció?"

Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortes, en @superfutbol — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 13, 2020

Ahora Burlando, abogado de Daniela Cortés, volvió a arremeter contra Villa y se refirió a los videos que se conocieron y fueron presentados a la justicia y la denuncia por extorsión a su defendida. "No era necesario exponer a Daniela en ropa interior. Denuncia y expone con videos que no aclaran nada. Si Villa fue extorsionado durante tanto tiempo, no sólo tenía la oportunidad de denunciarlo antes. También, tenía la oportunidad de agarrarla con las manos en la masa. Hubiese armado esta historia. Si Daniela le exigía dinero, la hubiese denunciado. Siendo presa fácil, la pudo haber arrestado con las manos en la masa", dijo Burlando en comunicación con TyC Sports.

Fernando Burlando, abogado de Daniela Cortés, confirmó en #UnBuenMomento x @radiolared que "hoy (Sebastián) #Villa ���� no puede salir del país". Agregó: "Los videos que presentó Villa me parecen un papelón, ni siquiera tienen que ver con lo que él denunció". pic.twitter.com/begYJWcE1J — Balón Mundial (en casa ��) (@balon_mundial) May 12, 2020

Y agregó: "Tengo la información del Sanatorio Los Arcos y de Colombia. Ella dice que pasó en uno de esos episodios". Y fue contundente ante la defensa de Villa: "Hay manifestaciones de profesionales que entienden que hubo violencia de género. Entonces, aleja esa postura de pensar que se auto-laceró".

