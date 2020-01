Fueron Leonardo Ponzio y Rafael Santos Borré los encargados de dialogar con la prensa hoy por la tarde.

Los jugadores de River hablaron, sobre todo, de su continuidad en el club y el por qué de las decisiones tomadas.

Fue el colombiano quien seguro va a emocionar a sus compañeros de plantel con la respuesta que dio a por qué no consideró ninguna oferta de Europa.

"Esa pregunta siempre me la he hecho y creo que es fácil de contestar, como bien decía tu colega, en esto del fútbol también hay que ser agredecidos", comenzó explicando.

Luego, el delantero que anotó dos goles ante Independiente en el primer partido oficial del Millonario en este 2020, amplió su idea.

Borré dejó claro por qué sigue eligiendo quedarse en River en vez de buscar una nueva oportunidad en el fútbol europeo. pic.twitter.com/JyQYayXL4I — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2020

"En el momento que yo no estuve bien, el grupo estuvo conmigo, me ayudó a seguir creciendo como jugador, y no tenían esa necesidad, y sin embargo estuvieron ahí. Hice grandes compañeros, amigos, y eso hace que uno dude mucho a la hora de tomar esas decisiones, y que no te quieras ir de este lugar", expresó.

Por último, habló del hambre de gloria constante que tiene este equipo de Gallardo: "Cada día que pasa, cada reto que vamos pasando, siempre aparece un nuevo objetivo, y lo quiere afrontar con esa gente que estuvo contigo en los momentos buenos y malos".

Lee También