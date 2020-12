"Vamos a impugnar": abogado de Alianza Lima habló del fallo de la FPF

Alianza Lima se fue a segunda división el último sábado 28 de noviembre. A partir de ahí, han buscando, por medios fuera de lo deportivo, mantenerse en la máxima categoría.

Primero fue el reclamo destimado contra Sport Huancayo. Luego, fueron contra Carlos Stein. Buscaban que se les quite un punto por falta de pagos. La sanción de licencias había sido económica.

Este lunes, un nuevo comunicado de la FPF los sepultó aún más. Aseguraron que no había vuelta atrás. Lo deportivo no se movía. Además, señalaban que no podían ir ni si quiera al TAS.

Entonces, en Fútbol como Cancha, entrevistaron al abogado de Alianza. "Rechazamos totalmente el contenido del informe de la Gerencia de Licencias, que ni siquiera es una resolución. No tiene sustento y vamos a impugnar. Las acciones concretas la estamos viendo con los abogados externos", comenzó Diego Guerrero.

"En el caso de ir al TAS, se puede solicitar una medida cautelar que nos podría permitir jugar primera, eso no se puede confirmar", siguió sobre las posibilidades del club. "Diría que aquí en Perú está todo agotado y tendríamos que ir al TAS. Pero lo estamos conversando con el resto de abogados", complementó.

"En días de esta semana vamos a tomar alguna acción, de todas maneras", concluyó entonces. Así, todo queda abierto. Todo queda por verse. Asumir parece ser lo último a hacer en el club. En fin, cada quien puede hacer lo que quiere. Lo malo es que sufre el hincha.

