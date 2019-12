Víctor Blanco: "Esta tarde nos presentarán a Beccacece"

Este jueves se podría empezar a definir quién será el reemplazante de Eduardo Coudet en Racing, con la reunión que mantendrá Sebastián Beccacece con los altos cargos de la comisión directiva.

Así lo confirmó el presidente de La Academia Víctor Blanco en diálogo con La Oral Deportiva: "Esta tarde vamos a tener una entrevista con el fútbol profesional, nos presentarán a Beccacece y haremos las preguntas necesarias. Si está todo bien, seguramente avanzaremos", expresó.

En sus declaraciones, el máximo directivo dejó bien en claro que el ex-Independiente es el favorito del director deportivo del club: "A Beccacece todavía no lo vimos, lo vamos a ver hoy. A Diego le cierra desde lo deportivo, vimos más o menos los valores y creemos que también está dentro del marco de lo que esperamos nosotros para el próximo DT de Racing".

Blanco reconoció que el hecho de que trascendiera demasiado rápido la negociación entre Coudet e Inter de Porto Alegre afectó en el rendimiento del equipo, pero solo tuvo palabras de elogio hacia el entrenador saliente.

"El Chacho hoy ocupa el primer lugar en Racing, ganó dos títulos. Estaba muy parejo con Cocca. Ellos dos fueron los entrenadores que cambiaron la carrera de Racing", se encargó de reconocer.

Además, el presidente se expresó sobre el futuro de Ricardo Centurión, futbolista que sigue perteneciendo al club pero al que no tienen intenciones de repatriar: "Nosotros somos muy respetuoso y queremos ayudarlo a Centurión. No le vamos a poner trabajas, depende de él, no de Racing. Hasta junio está cedido, asi que seguramente si no sigue en el lugar en el que está, encontrará algún club que pueda tener sus servicios".

