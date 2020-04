"Si quieren fútbol, cada jugador debe estar a cuatro metros de distancia", Iván Duque

Siguen pasando los días y la Dimayor continúa en vilo porque no saben a ciencia cierta cuando va a retornar el fútbol en Colombia. Por ahora, el Gobierno no va a dar permiso para que el torneo se reanude, aunque sea a puertas cerradas para evitar la conglomeración de gente.

Fue el mismo Iván Duque que, por el momento, no hay permiso y no sería nada inteligente que el fútbol regrese a las canchas del país. El Presidente de Colombia dejó entrever que, después del 27 de abril, todavía no sería posible que regrese el FPC.

En declaraciones para 'Radio Magdalena', Duque aseguró que "tenemos que irnos preparando para saber que el torneo no lo vamos a recuperar en el corto plazo… Quiero ser muy tajante, no vamos a tener regreso a los estadios en un tiempo que no es corto”.

De esta manera, su gobierno dejó muy claro que el fútbol no va a volver y no alternativas que lo puedan hacer cambiar de opinión. Hasta que la crisis del Coronavirus no pase, el fútbol no regresará.

“La opción de alguien creativo, de tener a todos encerrados en una villa olímpica para torneos cortos, con la certeza de que ningún jugador, árbitro, médico, entrenador o auxiliar tenga coronavirus, tampoco es viable”.

