Hernán Castillo criticó a River: "Se puso a todos en contra"

De forma imprevista y luego de confirmarse que el juvenil Thomas Gutiérrez finalmente no padecía Coronavirus, River decidió cerrar las instalaciones de la institución de cara a los siguentes días.

Sin siquiera importarle que el partido ante Atlético Tucumán estaba espitulado para disputarse al día siguiente, el Millonario no se presentó al mismo corriendo el riesgo de recibir una sanción por dicha resolución.



#HalconesYPalomas | �� @HernanSCastillo: "El Gobierno está enojado con River porque lo expuso también. Las formas estuvieron mal, se equivocaron" ⚽ pic.twitter.com/ajlLVnXvVY — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 16, 2020

Este lunes, analizando entre otras cosas lo que dejó el portazo del conjunto de Núñez ante nada más ni nada menos que la Superliga Argentina, Hernán Castillo, conductor de Halcones y Palomas, criticó con énfasis la forma en la que La Banda decidió concretar su elección.

Apuntando directamente contra la determinación del Millonario, el periodista indicó: "River lo hizo mal, las formas estuvieron mal. Tendría que haber estado desde las 10 de la mañana llamando y diciendo 'vamos todos juntos'".

Asegurando que River "se puso a todos en contra", Castillo, ante las cámaras de TNT Sports, continuó: "Mandó un comunicado sin avisarle a nadie a las 8 y media, no le avisó a los medios, no le avisó a la AFA, no le avisó a la Superliga, no le avisó a los jugadores".

Exteriorizando que incluso existe cierto grado de enojo por parte de nada más ni nada menos que el gobierno de Argentina, el conductor concluyó: "Se enojó hasta el Gobierno con River. Lo expuso".

[Comunicado oficial]



Disposiciones de River Plate frente a la pandemia de COVID-19: https://t.co/9EUBxmXWLO. pic.twitter.com/koafB5d5ul — River Plate (@RiverPlate) March 13, 2020

