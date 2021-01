Así se jugará la fecha 2 de la Liga BetPlay 2021... ¡se aplazó otro partido!

Finalmente, la progrmación para la fecha 2 del fútbol colombiano se terminó por definir. La crisis que hay en el país por la pandemia sigue afectando el calendario competitvo y hasta última hora estaba en vilo la realicación de esta segunda jornada en el FPC.

Al final, el único partido de esta fecha que no se podrá disputar en el orden de la agenda será el de Boyacá Chicó vs. Millonarios. La administración de Tunja decidió no prestar el estadio por lo que el compromiso entre el Ajedrezado y el Embajador se jugará en otra fecha por definir.

Además de ese juego, el otro que estaba en vilo era el de Santa Fe vs. Tolima. Sin embargo, se jugará y solo queda definir la fecha: ya se informó que podría jugarse el lunes 24 o martes 25 de enero.

LIGA BetPlay DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

Fecha 2

22 de enero

Independiente Medellín vs Patriotas FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+/Win

23 de enero

Envigado FC vs Deportivo Pasto

Hora: 5:35 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+/Win

Once Caldas vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win +

24 de enero

América de Cali vs Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Televisión: Win +

Jaguares FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+/Win

Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win +

25 de enero

La Equidad vs Atlético Nacional

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Zipaquirá

Televisión: Win +

APLAZADO

Boyacá Chicó FC vs Millonarios FC

