Al banquillo 'El Cantante': Eduardo Luis narra la gran final Santa Fe vs. América

Feliz navidad amigos. Y quieren saber si relato la final este domingo? Aquí les cuento. Porque los tiempos de Dios sí existen y le pido al Señor que me ponga en el lugar que me corresponde y me de la humildad para aceptarlo. He aprendido un montón. Feliz navidad mi genteeeee pic.twitter.com/YVruGt7SVe