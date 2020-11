Se lesionó: la razón por la que David Ospina se pierde el duelo con Ecuador

Carlos Queiroz y la FCF confirmaron el equipo titular y los jugadores suplentes que tendrá Colombia para enfrentar a Ecuador en Quito. Tras el anuncio, la gran novedad fue la ausencia de David Ospina en el equipo titular y en los emergente. El portero no será tenido en cuenta para este duelo.

A última hora, Queiroz y su cuerpo técnico decidió no tener en cuenta al portero del Napoli. Según aclaró la FCF, acto seguido de confirmar el equipo titular, Ospina salió lastimado del partido contra Uruguay y estuvo apurando su recuperación en los últimos días para porder jugar contra Ecuador.

Sin embargo, David no se pudo recuperar a tiempo y no recibió el visto bueno del equipo médico de la Selección para estar en este juego. Al final, no fue convocado y el DT luso se decantó por Camilo Vargas para reemplazarlo en la portería.

La Selección Colombia confirmó la lesión de David Ospina:

El jugador David Ospina presentó una limitación física después del partido ante Uruguay. Luego de todos los esfuerzos médicos para recuperar al jugador, desafortunadamente no fue posible, y queda fuera del partido ante Ecuador. — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 17, 2020

Cabe resaltar que Ospina tiene 41 presencias con la selección en eliminatorias mundialistas. De haber jugador contra Ecuador, se habría convertido en el segundo portero histórico de todo Sudamérica con más presentaciones en este certamen. Deberá esperar hasta marzo de 2021 para lograr este récord.

