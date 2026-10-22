Fuente cercana a Conmebol preocupa a Boca con el horario de la final contra Atlético Mineiro

Conoce las razones de la preocupación en Boca Juniors por la posible hora de Conmebol para la final de Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro.

¿Una ayuda para el equipo brasileño? La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. La fecha y el lugar están confirmados, pero la hora pasa a ser un tema clave que podría ayudar o perjudicar al club argentino. Una fuente cercana a Conmebol empezó a preocupar.

La última vez que la Selección Argentina jugó en Barranquilla, ciudad donde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026, fue el 10 de septiembre de 2024. El partido contra Colombia se disputó a las 15:30 P.M. (hora local) y el entrenador Lionel Scaloni advirtió que “iremos a un lugar donde hace muchísimo calor y jugaremos en un horario que no debería ser, que no ayuda al espectáculo, pero decidieron eso”.

Argentina terminó perdiendo 2-1 con la Selección Colombia y uno de los jugadores que estuvo en esa derrota y estará en la final de la Copa Sudamericana es Leandro Paredes. El capitán de Boca Juniors advirtió el 10 de septiembre sobre el calor de Barranquilla que “se sentía mucho. Lo sabíamos ya desde ayer cuando hicimos el entrenamiento mucho más tarde“. Algo que podría llegar a sufrir Boca con el horario del partido contra Atlético Mineiro.

Fuente cercana a Conmebol preocupa a Boca con el horario de la final de Copa Sudamericana

Leandro Paredes capitán de Boca. (Foto: Getty)

En el programa ‘Blog Deportivo’, de la emisora ‘Blu Radio’, el periodista Fabio Poveda afirmó sobre el horario de la final de la Copa Sudamericana 2026 que “me dicen que 5 de la tarde, pero no es confirmado todavía”. ¡Uf! Respiro de alivio para Boca, pero… ¡Un momento! Juan José Buscalia, periodista que ha presentado eventos de la Conmebol y que este ente se encargó de sacarle tiquetes para el patido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, afirmó que “ese sería un buen horario. Yo tenía la sospecha, o preferiría que vos tengas razón, y ojo, en realidad es una deducción mía, que el partido podría llegar a jugarse en Barranquilla a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque muchas veces esos horarios se ponen en función de que en Europa también tenga un horario central. Un sábado, por ejemplo, en España lo encontraría a las 10 de la noche, sería un horario central. Ojalá que sea a las 5 de la tarde como decís vos y que sea un poquito más tarde en España, pero que no haga tanto calor. A las 3 sería una temperatura, uf, altísima“.

Así se pueden comprar las boletas para la final Boca vs. Mineiro de Copa Sudamericana

Si el deseo, sueño o anhelo es comprar boletas para la final Boca Juniors vs. Atlético Mineiro de Copa Sudamericana 2026 del sábado 21 de noviembre, se debe ingresar a la página de la Conmebol, registrarse y esperar a que le llegue el mail (correo) que confirme que fue seleccionado para comprar entradas.

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