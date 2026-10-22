Le costó a River 13.8 millones y enfrentará a Boca en la final de Copa Sudamericana: “Será un…”

La final que paraliza al continente. Descubre al futbolista de los 13.8 millones que enfrentará a Boca Juniors en la Copa Sudamericana.

La final de la Copa Sudamericana 2026 tiene a sus dos participantes, y para empezar a palpitar lo que será el duelo que se jugará en Barranquilla, Colombia, el jugador que le costó a River Plate 13.8 millones de dólares habló de Boca Juniors.

El primero en instalarse en la final del 21 de noviembre fue Boca después de remontar la serie contra Vasco da Gama, ganar 1-3 en Brasil y terminar clasificando tras un marcador global de 3-2. Ahora, por su tercer título en la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro terminó sufriendo más de lo pensado al perder 2-0 la semifinal de vuelta de contra Montevideo City Torque. El equipo brasileño avanzó a la final de la Copa Sudamericana tras un marcador global de 3-2 y una sus estrellas ya habló de Boca Juniors.

ExRiver habló de la final contra Boca Juniors en Copa Sudamericana: “Será un…”

Exjugador de River jugará la final de Copa Sudamericana. (Foto: Getty)

“Sabemos que es un rival difícil, y bueno, hay que respetarlo, pero sabemos que que el grupo viene bien, viene fuerte, y vamos a trabajar para esta gran final, para hacer las cosas bien”, dijo Kevin Castaño sobre enfrentar con Atlético Mineiro a Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Kevin Castaño fue la segunda compra más cara de la historia de River Plate

El 12 de marzo de 2025, River Plate hizo oficial la llegada de Kevin Cataño a cambio de 13.8 millones de dólares que le pagó Krasnodar de Rusia. Por ese entonces, fue la segunda compra más cara de el ‘Millonario’ solo superada por las 14 millones que se pagó por Lucas Pratto. Castaño no solo fue cedido en condición de préstamo a Atléico Mineiro con opción de compra tras dos asistencias y 3.160 minutos en 45 partidos, también pasó a ser la cuarta compara más cara de la historia de River por detrás de Pratto, Ángel Correa (15 millones) y Thiago Almada (23 milones).

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