Atlético Mineiro perdió su tercera final continental seguida, pero ante Boca Juniors se vio una de sus peores presentaciones en los últimos años. Esto no gustó nada a la hinchada del ‘Galo’, que salieron a “amenazar” directamente a sus jugadores.
En un video que se viralizó en redes sociales, se ve a la barra organizada de Atlético Mineiro mandar un fuerte mensaje a los jugadores. Los hinchas exigen respuestas tras este muy mal nivel de los jugadores en la final de la Copa Sudamericana.
“La hinchada lleva 5 años soportando esta mier… y no va a seguir así. Vamos a organizarnos y vamos a ir al centro de entrenamiento, vamos a ir a aplaudirlos: ‘¡Excelente fútbol!’. Si intentan hacerse los distraídos detrás de la barrera, nosotros vamos a ir hasta la sierra. Vamos a ir hasta donde estén ustedes“, dice el comunicado de los hinchas.
El mensaje continua y los hinchas piden una respuesta por lo que esté sucediendo en Mineiro: “Ustedes tienen que darnos una respuesta y una explicación, dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad vamos a hacer esto. Les damos nuestra palabra: vamos a hacerlo todo dentro de la legalidad”, acabaron los aficionados.
🤬🇧🇷 Atención con la ADVERTENCIA de la BARRA DE ATLÉTICO MINEIRO contra el plantel:— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 23, 2026
“Nosotros íbamos a recibir acá a un excelente equipo de Atlético Mineiro. Teníamos la información de que ustedes iban a llegar acá a las 15 horas.
Pero parece que ustedes salieron de allá a las… https://t.co/ZoTwpDxirW
Ya previo a la final de la Copa Sudamericana, los hinchas habían ido a “apretar” a los jugadores de Mineiro a pedirles que cambien el destino y no pierdan la final. No obstante, tuvo poco efecto, porque el club perdió ante Boca y lo peor aún sin casi rematar al arco contrario.
Las finales continentales que perdió Atlético Mineiro
Boca Juniors es campeón de la Copa Sudamericana y supera a Liga de Quito e IDV como máximo ganador del torneo
Para los aficionados de Mineiro es un gran dolor, por el feo historial del club en los últimos 3 años pese a llegar a finales continentales, perderlas marca un hito importante y doloroso:
- Copa Libertadores 2024 vs Botafogo
- Copa Sudamericana 2025 vs Lanús
- Copa Sudamericana 2026 vs Boca Juniors
Datos clave:
- Atlético Mineiro perdió su tercera final continental consecutiva al caer ante Boca Juniors.
- La barra organizada de Atlético Mineiro anunció que acudirá al centro de entrenamiento.
- Botafogo (2024), Lanús (2025) y Boca Juniors (2026) derrotaron a Mineiro en finales consecutivas.