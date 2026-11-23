La hinchada de Atlético Mineiro sale con todo contra sus propios jugadores después de perder la final contra Boca Juniors.

Atlético Mineiro perdió su tercera final continental seguida, pero ante Boca Juniors se vio una de sus peores presentaciones en los últimos años. Esto no gustó nada a la hinchada del ‘Galo’, que salieron a “amenazar” directamente a sus jugadores.

En un video que se viralizó en redes sociales, se ve a la barra organizada de Atlético Mineiro mandar un fuerte mensaje a los jugadores. Los hinchas exigen respuestas tras este muy mal nivel de los jugadores en la final de la Copa Sudamericana.

“La hinchada lleva 5 años soportando esta mier… y no va a seguir así. Vamos a organizarnos y vamos a ir al centro de entrenamiento, vamos a ir a aplaudirlos: ‘¡Excelente fútbol!’. Si intentan hacerse los distraídos detrás de la barrera, nosotros vamos a ir hasta la sierra. Vamos a ir hasta donde estén ustedes“, dice el comunicado de los hinchas.

El mensaje continua y los hinchas piden una respuesta por lo que esté sucediendo en Mineiro: “Ustedes tienen que darnos una respuesta y una explicación, dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad vamos a hacer esto. Les damos nuestra palabra: vamos a hacerlo todo dentro de la legalidad”, acabaron los aficionados.

🤬🇧🇷 Atención con la ADVERTENCIA de la BARRA DE ATLÉTICO MINEIRO contra el plantel:



“Nosotros íbamos a recibir acá a un excelente equipo de Atlético Mineiro. Teníamos la información de que ustedes iban a llegar acá a las 15 horas.



Pero parece que ustedes salieron de allá a las… https://t.co/ZoTwpDxirW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 23, 2026

Ya previo a la final de la Copa Sudamericana, los hinchas habían ido a “apretar” a los jugadores de Mineiro a pedirles que cambien el destino y no pierdan la final. No obstante, tuvo poco efecto, porque el club perdió ante Boca y lo peor aún sin casi rematar al arco contrario.

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Las finales continentales que perdió Atlético Mineiro

Para los aficionados de Mineiro es un gran dolor, por el feo historial del club en los últimos 3 años pese a llegar a finales continentales, perderlas marca un hito importante y doloroso:

Copa Libertadores 2024 vs Botafogo

Copa Sudamericana 2025 vs Lanús

Copa Sudamericana 2026 vs Boca Juniors

Datos clave:

Atlético Mineiro perdió su tercera final continental consecutiva al caer ante Boca Juniors .

perdió su tercera final continental consecutiva al caer ante . La barra organizada de Atlético Mineiro anunció que acudirá al centro de entrenamiento.

anunció que acudirá al centro de entrenamiento. Botafogo (2024), Lanús (2025) y Boca Juniors (2026) derrotaron a Mineiro en finales consecutivas.