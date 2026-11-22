Conoce qué dijo Eduardo Domínguez en rueda de prensa y el verdadero motivo por el que Atlético Mineiro perdió la final con Boca Juniors.

¿Ni el seguidor más fiel de Boca Juniors esperaba un partido tan fácil? Atlético Minerio sorprendió a todos al jugar un muy mal encuentro en la final de la Copa Sudamericana 2026, así que el entrenador Eduardo Domínguez no dudó en señalar al cupable de la dolorosa derrota del 21 de noviembre.

A pesar de contar con dos centro delanteros disponibles, Thiago Borbas y Mateo Cassierra, la decisión de Domínguez fue no poner un ‘9’ de área en la alineación titular y jugó más de 45 minutos con Bernard como falso ‘9’. Los defensores de Boca se divirtieron de lo lindo.

Un balón en el palo al minuto 4 tras un error del arquero Éverson, un gol anulado a Santiago Ascacíbar al 12 y un gol de este mismo volante de Boca Juniors al 16 le dieron a Eduardo Domínguez los argumentos perfectos para encontrar al culpable de la dura derrota de Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Domínguez señaló al culpable de la dura derrota de Mineiro con Boca

Domínguez tras la final de la Copa Sudamericana.

“Nuestro equipo entró tensionado, entró nervioso y ellos jugaron natural. Por ejemplo, se le escapa a Eve (Éverson) la pelota por las manos, una pelota fácil, se le escapa. Nathanael quiere dar un pase y se la regala para que un delantero de boca pueda definir. Son pequeñas cositas que esos errores contagian, se contagia, y el contagio de ellos es que vienen bien y jugaron natural. Parecía que los nervios lo neutralizaron de otra forma. A partir de ahí nos costó mucho tener la pelota, nos costó mucho atacar y cuando atacamos por poco, que fueron pocas veces. Después entramos en desesperación y cuando entras en desesperación y entras en el segundo tiempo con cambios y a la primera jugada te hacen el segundo gol y se hace mucho más cuesta arriba. Lo que uno pensaba que podía cambiar, te dan una bofetada y decís qué pasó. Y bueno, sabíamos cómo iba a atacar el rival, sabíamos de los ataques rápidos. Pero bueno, son buenos jugadores lo que tiene el rival, somos buenos jugadores. Nosotros también, pero no pudimos plasmar el juego”, dijo Domínguez en conferencia de prensa para señalar a los nervios como el culpable de la derrota 2-0 de Mineiro con Boca.

El millonario salario que tiene Eduardo Domínguez en Atlético Mineiro

Atlético Mineiro no solo le pagó 1.5 millones de dólares a Estudiantes de la Plata para poder firmar a Eduardo Domínguez hasta diciembre de 2027, también le dio al entrenador argentino un salario millonario de 3.9 millones anuales, según el portal ‘Salary Sport’.

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