Marino Hinestroza señaló al culpable de la derrota de Vasco da Gama contra Boca en Sudamericana

Estuvo cerca de ser uno de los héroes de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026, pero… Marino Hinestroza entró en el segundo tiempo de la derrota de Vasco da Gama contra Boca Juniors y no dudó en señalar al culpable de la eliminación del equipo brasileño.

Sin ver un solo minuto en el partido de ida en el que ganaron 0-1 en el estadio ‘La Bombonera’, Hinetroza empezo viendo como Boca remontaba la serie en Brasil con un 2-0 en el primer tiempo. El entrenador Pedro Emanuel le dio la confianza de entrar para el inicio de la segunda etapa.

Lautaro Blanco, Milton Delgado, Leonel Flores y cualquier otro jugador de Boca Juniors que intentaba marcarlo por el sector izquierdo la pasaba mal. Marino Hinestroza terminó con 15 de 18 pases precisos en campo rival, 5 de 5 regates completados y 8 de 9 duelos ganados. Estaba tan clarito que hasta señaló al culpable de la derrota 1-3 del Vasco da Gama.

Marino Hinestroza y Milton Delgado. (Foto: Getty)

“Empezamos muy desconcentrados y, en una semifinal eso no puede pasar. No nos merecíamos esta derrota, pero en el fútbol no hay merecimiento; en el fútbol, lo que importa es quién gana. Por desgracia, hemos perdido”, afirmó Hinestroza para señalar la falta de concentración como el responsable de la derrota contra Boca en semifinal de la Copa Sudamericana.

¿Por qué Marino Hinestroza no llegó a Boca Juniors?

Antes de que se diera su llegada a Vasco da Gama en enero de 2026, Marino Hinestroza confesó por qué no llegó a Boca: “Soy el empleado, la empresa es Nacional. Eso es un tema de empresas, soy el servidor y estoy dispuesto donde la empresa me quiera mandar como empleador. Lo de Boca no me corresponde a mi hablarlo, le corresponde es a Nacional. Lo de la negociación y todo eso lo hicieron ellos (…) Siempre estuve firme en la propuesta de Boca, en irme para Boca, hasta cuando llegó Vasco que ahí ya no me tocaba parte”.

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