Mientras Leandro Paredes gana 3.7 millones en Boca, el salario de Marino Hinestroza en Vasco da Gama

Mercado de pases al descubierto. Descubre la marcada diferencia salarial entre Leandro Paredes en Boca Juniors y Marino Hinestroza en Vasco da Gama.

Boca Juniors clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y dos de los protagonistas estelares de la semifinal de vuelta fueron Leandro Paredes y Marino Hinestroza, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios que ganan en el equipo ‘Xeneize’ y Vasco da Gama, respectivamente.

Con goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel, Boca ya ganaba 2-0 en tan solo 34 minutos de juego y ya le había dado vuelta a la serie. El técnico Pedro Emanuel metió mano en el equipo brasileño e Hinestroza entró para el segundo tiempo. Empezó a ser el jugador más peligroso del partido.

Llegó el gol de Jose Luis Rodríguez para que Vasco da Gama se pusiera 1-2 y enviara la serie de manera transitoria a la definición por penaltis. Sin embargo, apareció un remate de larga distancia de Leandro Paredes al minuto 43 del segundo tiempo que lo iba a transformar en la figura de la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana. Ahora, la pregunta era: ¿Gana más o menos que Marino Hinestroza?

Esta es la diferencia de salarios entre Leandro Paredes y Marino Hinestroza

Leandro Paredes y Marino Hinestroza. (Foto: Getty)

La diferencia es de más de 2.7 millones de dólares. Mientras el portal ‘‘Bloomberg Línea’ le reportó un salario a Leandro Paredes de 3.7 millones al año en Boca Juniors, Marino Hinestroza gana un poco más de un millón anual en Vasco da Gama, de acuerdo a ‘Salary Report’.

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2026 que tendrá a Boca Juniors?

Cuando el calendario marque que es el sábado 21 de noviembre, con hora por confirmar, se empezará a jugar la final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, que tendrá a Boca Juniors y al ganador de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

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