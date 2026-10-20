Mientras Leandro Paredes gana 3.7 millones en Boca, el salario de Marino Hinestroza en Vasco da Gama

Boca Juniors clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y dos de los protagonistas estelares de la semifinal de vuelta fueron Leandro Paredes y Marino Hinestroza, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios que ganan en el equipo ‘Xeneize’ y Vasco da Gama, respectivamente.
Con goles de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel, Boca ya ganaba 2-0 en tan solo 34 minutos de juego y ya le había dado vuelta a la serie. El técnico Pedro Emanuel metió mano en el equipo brasileño e Hinestroza entró para el segundo tiempo. Empezó a ser el jugador más peligroso del partido.
Llegó el gol de Jose Luis Rodríguez para que Vasco da Gama se pusiera 1-2 y enviara la serie de manera transitoria a la definición por penaltis. Sin embargo, apareció un remate de larga distancia de Leandro Paredes al minuto 43 del segundo tiempo que lo iba a transformar en la figura de la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana. Ahora, la pregunta era: ¿Gana más o menos que Marino Hinestroza?
Esta es la diferencia de salarios entre Leandro Paredes y Marino Hinestroza
Leandro Paredes y Marino Hinestroza. (Foto: Getty)
La diferencia es de más de 2.7 millones de dólares. Mientras el portal ‘‘Bloomberg Línea’ le reportó un salario a Leandro Paredes de 3.7 millones al año en Boca Juniors, Marino Hinestroza gana un poco más de un millón anual en Vasco da Gama, de acuerdo a ‘Salary Report’.
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¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2026 que tendrá a Boca Juniors?
Cuando el calendario marque que es el sábado 21 de noviembre, con hora por confirmar, se empezará a jugar la final de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, que tendrá a Boca Juniors y al ganador de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.
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En resumen
- 3.7 millones de dólares: gana anualmente Leandro Paredes jugando para Boca Juniors.
- 2.7 millones de dólares: es la diferencia salarial entre Leandro Paredes y Marino Hinestroza.
- 21 de noviembre: Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.