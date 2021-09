No es un evento más, sino que tratándose de una de las numeradas hay mucho en juego. En esta oportunidad, lo que se eestará desarrollando en el octágono más famoso del planeta es el UFC 266. El evento estelar de la UFC tendrá a Alexander Volkanovski defendiendo su título de Peso Pluma frente a Brian Ortega. Este mismo tendrá lugar el sábado 25 de septiembre, con sede en el T-Mobile Arena de Nueva York. La transmisión de las estelarse será EN VIVO y EN DIRECTO por STAR Plus en Latinoamérica, mientras que ESPN + emitirá hacia Estados Unidos, aunque también se puede ver ONLINE en UFC Fight Pass en cualquier país.

En lo que tiene que ver con la realidad del campeón, Alexander Volkanovski, el australiano de 32 años actualmente ostenta un récord de 22 victorias en las 23 peleas que disputó desde su comienzo en la categoría el 19 de mayo de 2012. Además, el oceánico acumula 19 triunfos consecutivos hasta el momento con una sola defensa exitosa del título. Esto último ocurrió el 11 de julio de 2020, cuando se impuso ante el estadounidense Max Holloway por decisión dividida de los jueces.

Mientras que su oponente, el aspirante al título Brian Ortega, es el hombre de San Pedro (Los Ángeles) que ostenta 15 triunfos con una caída en las 16 peleas llevadas a cabo hasta el momento, sabiendo que comenzó su etapa en MMA el 25 de abril de 2010. Ahora bien, el estadounidense no ve acción desde el 18 de octubre de 2020, cuando se impusó frente al surcoreano Chan Sung Jung por decisión unánime de los jueces. Segunda lucha a la que aspirará por un título, sabiendo que perdió ante Max Holloway el 8 de diciembre de 2018 por el cinturón de peso pluma.

Pero no es lo único que habrá en juego ya que de forma previa estará la pelea titular en las mujeres. En este caso, con el título de Peso Mosca en juego, lo cierto es que Valentina Shevchenko defenderá el cetro contra Lauren Murphy. La campeona ostenta un récord de 21 victorias y tres caídas, sabiendo que lleva siete triunfos de forma consecutiva. En cambio la estadounidense tiene 13 peleas ganadas, tres de ellas fueron recientemente obtenidas en fila, con cuatro derrotas.

UFC 266: cómo es la cartelera completa y horario de las peleas

Estelares

Campeonato de Peso Pluma en disputa: Alexander Volkanovski (c) vs. Brian Ortega

Campeonato de Peso mosca femenino en juego: Valentina Shevchenko (c) vs. Lauren Murphy

Peso Medio: Nick Diaz vs. Robbie Lawler

Peso Pesado: Curtis Blaydes vs. Jairzinho Rozenstruik

Preliminares

Peso Mosca: Jessica Andrade vs. Cynthia Calvillo

Peso Gallo: Marlon Moraes vs. Merab Dvalishvili

Peso Pesado: Shamil Abdurakhimov vs. Chris Daukaus

Pre-Preliminares

Peso Mosca: Manon Fiorot vs. Mayra Bueno Silva

Peso Medio: Karl Roberson vs. Nick Maximov

Peso Welter: Matthew Semelsberger vs. Martin Sano

¿A qué hora pelean Alexander Volkanovski vs. Brian Ortega por el UFC 266?

El combate Alexander Volkanovski vs. Brian Ortega se llevará a cabo este sábado 25 de septiembre desde el T-Mobile Arena que reside en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

Horario por país

Argentina: 19:00

Bolivia: 18:00

Brasil: 19:00

Chile: 19:00

Colombia: 17:00

Ecuador: 17:00

Estados Unidos: 15:00 PT y 18:00 ET

España: 0:00 (domingo)

México: 17:00

Paraguay: 18:00

Perú: 17:00

Uruguay: 19:00

Venezuela: 18:00

Argentina: 21:00

Bolivia: 20:00

Brasil: 21:00

Chile: 21:00

Colombia: 19:00

Ecuador: 19:00

Estados Unidos: 17:00 PT y 20:00 ET

España: 02:00 (domingo)

México: 19:00

Paraguay: 20:00

Perú: 19:00

Uruguay: 21:00

Venezuela: 20:00

Argentina: 23:00

Bolivia: 22:00

Brasil: 23:00

Chile: 23:00

Colombia: 21:00

Ecuador: 21:00

Estados Unidos: 19:00 PT y 22:00 ET

España: 04:00 (domingo)

México: 21:00

Paraguay: 22:00

Perú: 22:00

Uruguay: 23:00

Venezuela: 22:00

UFC 266: qué canal de TV transmite y cómo ver ONLINE a Alexander Volkanovski vs. Brian Ortega

Las peleas estelares se podrán observar EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica a través de STAR+, mientras que en Estados Unidos lo emitirá ESPN +. Además, se podrá ver ONLINE desde cualquier país del planeta a través de UFC Fight Pass. En España lo puedes ver en DAZN. Ahora, las peleas preliminares, desde Latinoamérica, podrán disfrutarse por las pantallas de ESPN +, STAR Action y STAR+.