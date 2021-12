Nos metemos en lo que es el desarrollo de una nueva cita de los combates más importantes que tienen lugar dentro del octágono más famoso del planeta. En esta oportunidad, la parte estelar del UFC Fight Night contará Derrick Lewis midiéndose ante Chris Daukaus en el UFC Vegas 45. Dicha cita tendrá lugar HOY, sábado 18 de diciembre, sabiendo que se emitirá EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica por las señales de Star+. En tanto que ESPN + lo ejercerá para Estados Unidos, aunque UFC Fight Pass lo ejercerá de forma ONLINE hacia todo el mundo.

Arrancamos por el hombre de Nueva Orleans, Luisiana, sabiendo que Derrick intentará volver al triunfo en un registro total de 34 peleas ejercidas, las cuales tienen 25 son victorias con ocho derrotas y una sin resultado definido. Hay que decir que el día 7 de agosto del presente año se produjo su última participación, en la cual padeció la derrota contra el francés Ciryl Gane por un nocaut técnico producto de puñetazos, lo que le cortó con las cuatro victorias en fila.

Mientras que del otro lado se presenta el otro estadounidense que en este caso es oriundo de Filadelfia, Pensilvania. La realidad es que Daukaus posee un récord de 15 combates, donde son 12 los triunfos con apenas tres caídas. La más cercana de sus batallas ocurrió el 25 de septiembre del actual 2021, en el triunfo obtenido frente al ruso Shamil Abdurakhimov por un nocaut técnico de puñetazos y codazos. El mismo le permitió sumar su quinta victoria en fila hasta el momento.

+Los golpes más destacados de los protagonistas del UFC Vegas 45

Cartelera completa del UFC Fight Night

Estelares

Peso Pesado: Derrick Lewis vs. Chris Daukaus

Peso Welter: Stephen Thompson vs. Belal Muhammad

Peso Paja: Amanda Lemos vs. Angela Hill

Peso Gallo: Raphael Assunção vs. Ricky Simon

Peso Ligero: Diego Ferreira vs. Mateusz Gamrot

Peso Pluma: Cub Swanson vs. Darren Elkins

Preliminares

Peso Mediano: Dustin Stoltzfus vs. Gerald Meerschaert

Peso Gallo: Raoni Barcelos vs. Victor Henry

Peso Pesado: Justin Tafa vs. Harry Hunsucker

Peso Mosca femenino: Sijara Eubanks vs. Melissa Gatto

Peso Pluma: Charles Jourdain vs. Andre Ewell

Peso Gallo femenino: Raquel Pennington vs. Macy Chiasson

Peso Pesado: Don'Tale Mayes vs. Josh Parisian

Peso Ligero: Jordan Leavitt vs. Matt Sayles

Derrick Lewis vs. Chris Daukaus: ¿cuándo y a qué hora ver el UFC Fight Night?

El combate Derrick Lewis vs. Chris Daukaus se llevará a cabo HOY, sábado 18 de diciembre, en el UFC Apex de Las Vegas, por la nueva edición del UFC Fight Night.

Horario por país de las estelares

México: 18:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Panamá: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

España: 01:00 horas (domingo 19 de diciembre)

Estados Unidos: 16:00 horas PT y 19:00 horas ET

Horario por país de las preliminares

México: 15:00 horas

Costa Rica: 15:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Panamá: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

España: 22:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas PT y 16:00 horas ET

Derrick Lewis vs. Chris Daukaus: ¿qué canal transmite el UFC Fight Night?

Las peleas preliminares y estelares se podrán ver EN VIVO y ONLINE desde Latinoamérica a través de la plataforma de streaming, Star+. En Estados Unidos, serán emitidas EN DIRECTO por ESPN+, mientras que se podrán seguir desde España por DAZN.