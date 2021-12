Polémico y uno de los grandes responsables de propiciar el sistema de corrupción destinado a ocultar casos de dopaje en Rusia. Ese fue Lamine Diack, uno de los grandes caciques no europeos del deporte mundial. A los 88 años, el controvertido senegalés falleció, según informó su familia a través de su sobrino Awa Diack, a la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). "Mi tío Lamine Diack falleció durante la noche del jueves al viernes", le dijo Awa Diack a AP.

Durante 16 años, Diack estuvo al frente del atletismo mundial, antes de destaparse los casos de corrupción por los que fue condenado. Situación que dañó la imagen de la IAAF (actual World Athletics). En suma, se trató del primer presidente no europeo de la máxima instancia mundial del atletismo (de 1999 a 2015), cargo que asumió tras la muerte del italiano Primo Nebiolo.

Diack fue saltador en largo y compitió por Francia. Posteriormente se volcó al fútbol, primero como jugador y, luego, como entrenador de la Selección senegalesa (de 1964 a 1968), tras la independencia del país africano en 1960. Diack llevó a cabo después una carrera prolífica en política. Fue un político de gran envergadura, tan sagaz como astuto para tejer relaciones convenientes. En su país ofició de alcalde de Dakar, de 1978 a 1980, además der ser parlamentario, de 1978 a 1993, para ser, posteriormente, presidente del Comité Olímpico Senegalés.

En septiembre de 2020 fue condenado por la Justicia francesa a cuatro años de prisión, de los cuales dos fueron en suspenso, y a pagar una multa de 500.000 euros por corrupción y abuso de confianza. Diack había apelado la sentencia y estaba a la espera de que se fijara la fecha del juicio que determinara o no la veracidad de la acusación que pesaba sobre sí: extorsionador de atletas y receptor de sobornos en una elección de sede para los Juegos Olímpicos de Rio 2016.

Hasta el momento ningún atleta destacado reaccionó al fallecimiento de Diack, dado que se convirtió en una figura marginal y poco confiable. World Athletics apenas dio un comentario lacónico en su web: "Tomamos nota de la muerte de Lamine Diack, presidente de la IAAF de 1999 a 2015".

"No deja una imagen muy reluciente para el atletismo", dijo a la agencia AFP Bernard Amsalem, expresidente de la Federación Francesa de Atletismo (2001-2016) y miembro del consejo de la IAAF (2011-2019). Y agregó: "El funcionamiento era muy opaco y creo que (Diack) se vio superado por los acontecimientos. Nunca debería haber dado tantas responsabilidades a su hijo. Otros no lo habrían hecho. Está claro que no controló nada y que no estaba al tanto".