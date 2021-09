Thiago Santos y Johnny Walker protagonizarán un duelo brasileño en la nueva edición del UFC Fight Night cuando se enfrenten este sábado 2 de octubre en el marco del UFC Vegas 38. El combate entre dos de los integrantes del Top Ten del ranking semipesado de la disciplina se llevará a cabo en el UFC Apex, que se encuentra ubicado en Las Vegas, Nevada.

Santos, de 37 años, arriba a la pelea con el objetivo de reponerse, ya que fue superado en sus últimas tres presentaciones. En primera instancia, perdió con Jon Jones el 6 de julio de 2019. Más tarde, cayó ante Glover Teixeira, el pasado 7 de noviembre, y contra Aleksandar Rakic, el último 6 de marzo. Por lo tanto, Marreta llega con un registro de 21 victorias y nueve derrotas.

Walker, por su parte, realizó su última actuación el 19 de septiembre de 2020, cuando superó a Ryan Spann y finalizó una racha de dos derrotas consecutivas (ante Nikita Krylov y Corey Anderson). Por lo tanto, el luchador, de 29 años, regresa a la actividad con la esperanza de mejorar su historial personal, que cuenta con 18 triunfos y cinco caídas.

Cartelera completa

Estelares

- Peso semipesado: Thiago Santos vs. Johnny Walker

- Peso mediano: Kevin Holland vs. Kyle Daukaus

- Peso welter: Alex Oliveira vs. Niko Price

- Peso mediano: Misha Cirkunov vs. Krzysztof Jotko

- Peso gallo femenino: Aspen Ladd vs. Macy Chiasson

- Peso ligero: Alexander Hernandez vs. Mike Breeden

Preliminares

- Peso ligero: Joe Solecki vs. Jared Gordon

- Peso mosca femenino: Antonina Shevchenko vs. Casey O'Neill

- Peso gallo femenino: Bethe Correia vs. Karol Rosa

- Peso ligero: Jamie Mullarkey vs. Devonte Smith

- Peso pluma masculino: Douglas Silva de Andrade vs. Gaetano Pirrello

- Peso gallo femenino: Shanna Young vs. Stephanie Egger

- Peso gallo masculino: Alejandro Perez vs. Johnny Eduardo

Thiago Santos vs. Johnny Walker: ¿cuándo y a qué hora ver el UFC Fight Night?

La pelea Thiago Santos vs. Johnny Walker se llevará a cabo este sábado 2 de octubre, en el UFC Apex de Las Vegas, por el UFC Vegas 38 de la nueva edición del UFC Fight Night.

Horario por país de las estelares

Argentina: 20:00

Bolivia: 19:00

Brasil: 20:00

Chile: 20:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

España: 01:00 (domingo 3 de octubre)

Estados Unidos: 16:00 PT y 19:00 ET

México: 18:00

Paraguay: 19:00

Perú: 18:00

Uruguay: 20:00

Venezuela: 19:00

Horario por país de las preliminares

Argentina: 17:00

Bolivia: 16:00

Brasil: 17:00

Chile: 17:00

Colombia: 15:00

Ecuador: 15:00

España: 22:00

Estados Unidos: 13:00 PT y 16:00 ET

México: 15:00

Paraguay: 16:00

Perú: 15:00

Uruguay: 17:00

Venezuela: 16:00

Thiago Santos vs. Johnny Walker: ¿cómo ver el combate por el UFC Fight Night?

El combate principal y el resto de las peleas de la jornada se podrán ver EN VIVO en Sudamérica y Estados Unidos a través de ESPN+. Además, se transmitirán EN DIRECTO para México por FOX Sports 2 y FOX Sports 3, mientras que se emitirán por DAZN 2 para España. También se podrán seguir desde cualquier país a través de UFC Fight Pass.