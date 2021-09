Se viene una nueva cita de mucha importancia como las que se producen sábado a sábado, pero en este caso tratándose de un evento numérico como lo es el UFC 266. El mismo tendrá lugar HOY, sábado 25 de septiembre, con sede en el T-Mobile Arena de Nueva York. La transmisión de las estelarse será EN VIVO y EN DIRECTO por STAR Plus en Latinoamérica, mientras que ESPN + emitirá hacia Estados Unidos, aunque también se puede ver ONLINE en UFC Fight Pass en cualquier país.

Pasando a las peleas estelares, quien estará cerrando todo es una batalla por el cinturón de Peso Pluma que estarán protagonizando Alexander Volkanovski vs. Brian Ortega. El campeón australiano solamente perdió una vez en las 23 presentaciones que tiene y solamente defendió una vez el título, es decir que su última pelea ocurrió el 11 de julio de 2020, cuando le ganó al estadounidense Max Holloway por decisión dividida de los jueces. En tanto que el peleado de Los Ángeles posee un récord de 15 victorias y una caída desde su inicio el 25 de abril de 2010. No ve acción desde el 18 de octubre de 2020, donde le ganó al surcoreano Chan Sung Jung por decisión unánime.

Pero no es lo único que habrá en juego ya que de forma previa estará la pelea titular en las mujeres. En este caso, con el título de Peso Mosca en juego, lo cierto es que Valentina Shevchenko defenderá el cetro contra Lauren Murphy. La campeona ostenta un récord de 21 victorias y tres caídas, sabiendo que lleva siete triunfos de forma consecutiva. En cambio la estadounidense tiene 13 peleas ganadas, tres de ellas fueron recientemente obtenidas en fila, con cuatro derrotas.

Antes de estos dos combates, otras tres peleas estarán calentando el octágono antes de que aparezcan las correspondientes por el título. Previo a lo femenino, Nick Díaz enfrentará a Robbie Lawler en peso Welter, mientras que Curtis Blaydes hará lo propio ante Jairzinho Rozenstruik en Pesado. Por último, y por ende en primera instancia, Jéssica Andrade frente a Cynthia Calvillo en un duelo de altas clasificadas en el peso Mosca.

UFC 266: cómo es la cartelera completa y horario de las peleas

Estelares

Campeonato de Peso Pluma en disputa: Alexander Volkanovski (c) vs. Brian Ortega

Campeonato de Peso mosca femenino en juego: Valentina Shevchenko (c) vs. Lauren Murphy

Peso Medio: Nick Diaz vs. Robbie Lawler

Peso Pesado: Curtis Blaydes vs. Jairzinho Rozenstruik

Peso Mosca Femenino: Jéssica Andrade vs. Cynthia Calvillo

Preliminares

Peso Gallo: Marlon Moraes vs. Merab Dvalishvili

Peso Gallo: Dan Hooker vs. Nasrat Haqparast

Peso Pesado: Shamil Abdurakhimov vs. Chris Daukaus

Peso Mosca Femenino: Roxanne Modafferi vs. Taila Santos

Pre-preliminares

Peso Ligero: Uros Medic vs. Jalin Turner

Peso Medio: Nick Maximov vs. Karl Roberson

Peso Welter: Matt Semelsberger vs. Martin Sano

Peso Pluma: Omar Morales vs. Jonathan Pearce

Día y horario: ¿Cuándo y a qué hora comienza el UFC 266?

El evento numerado UFC 266 va a estar afrontándose en el día de HOY, sábado 25 de septiembre, sabiendo que tendrá lugar en el T-Mobile Arena que habita en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

Horario por país

Preliminares

Argentina: 20:00

Bolivia: 19:00

Brasil: 20:00

Chile: 20:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

Estados Unidos: 16:00 PT y 19:00 ET

España: 01:00 (domingo)

México: 18:00

Paraguay: 19:00

Perú: 18:00

Uruguay: 20:00

Venezuela: 19:00

Estelares

Argentina: 23:00

Bolivia: 22:00

Brasil: 23:00

Chile: 23:00

Colombia: 21:00

Ecuador: 21:00

Estados Unidos: 19:00 PT y 22:00 ET

España: 04:00 (domingo)

México: 21:00

Paraguay: 22:00

Perú: 22:00

Uruguay: 23:00

Venezuela: 22:00

UFC 266: qué canal de TV transmite y cómo ver ONLINE el evento

Las peleas estelares se podrán observar EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica a través de STAR+, mientras que en Estados Unidos lo emitirá ESPN +. Además, se podrá ver ONLINE desde cualquier país del planeta a través de UFC Fight Pass. En España lo puedes ver en DAZN. Ahora, las peleas preliminares, desde Latinoamérica, podrán disfrutarse por las pantallas de ESPN 2, STAR Action y STAR+.