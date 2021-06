Barcelona: el presidente de LaLiga explica lo que sería perder a Messi desde lo económico

LaLiga 2020/2021 ha finalizado oficialmente con el evento dado esta tarde por el presidente Javier Tebas hacia los medios de comunicación nacionales e internacionales desde Madrid. En una conferencia donde Bolavip dijo presente, le preguntamos al dirigente por la situación de Messi y Barcelona. A una semana para que finalice el contrato del argentino, ¿Puede cambiar la economía del campeonato sin el 10?

“El valor de Messi es imposible decirlo. Lo que podemos calcular o suponer es que supuso para LaLiga la salida de Cristiano Ronaldo o la de Neymar, si es que supuso algo. Tenemos que analizar que volumen podría tener la salida de Messi”, empezaba Tebas en su análisis.

LaLiga sobrevivirá a todo, asegura: “Si le soy sincero, a mi me gusta tener a Messi, a Cristiano, a Neymar, a todos. Pero la realidad es que su salida no supuso una cuantía económica elevada. No fue así. Cuando se fueron Cristiano y Messi no hubo grandes cambios, a lo mejor con Messi sí”.

“Es el mejor de la historia”

“Venimos de firmar con Estados Unidos uno de los tratados televisivos más importantes del mundo por 7 años, tiempo en el que no estará Messi. Hemos generado ese trato para dentro de 7 años y nadie nos ha preguntado por el. Las competiciones estamos por encima de los jugadores y a veces de los clubes a la hora de vendernos. No digo con esto que no pueda afectar a Barcelona y sus patrocinadores, pero la realidad es que a la competición muy poquito”, se mostraba firme el presidente de LaLiga sobre lo que puede ser un campeonato sin Lionel en pocos meses.

Para terminar, alabó la figura del argentino y espera verle por muchos años en el Camp Nou: “Repito, somos una Liga que quiere tener a los mejores del mundo. Messi es el mejor del planeta y el mejor de la historia. Ha estado siempre ligado al Barcelona y queremos que se quede por qué hace parte de LaLiga y su esencia, pero no por cuestiones económicas”.

