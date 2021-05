¿Llegarán a Champions League? Lo que se juegan Christian Pulisic y Weston McKennie

Este domingo 23 de mayo se cierra la temporada 2020-2021 en las principales ligas del fútbol europeo y habrá dos jugadores estadounideses que buscarán asegurar en la última jornada su clasificación a la UEFA Champions League, como son el mediocampista Weston McKennie y el delantero Christian Pulisic.

Quien primero definirá sus posiciones es la Premier League de Inglaterra, donde el Chelsea visitará al Aston Villa, a partir de las 11:00 AM (hora del Este), donde sólo la victoria les asegurará su lugar en la competición continental, ya que en caso de empatar, el equipo del Wonder Boy dependerá de lo que hagan sus perseguidores, Liverpool y Leicester City.

Actualmente el equipo de Pulisic está tercero con 67 puntos, uno más que Reds y Foxes, en su último partido previo al mayor desafío de esta temporada, como es la final de Champions, el próximo sábado 29 en Lisboa (Portugal) ante el campeón inglés Manchester City.

Juventus por el milagro de llegar a Champions



Muy lejos de repetir la campaña que le llevó a ganar nueve veces consecutivas el Calcio, este domingo la Vecchia Signora buscará el milagro de entrar al máximo certamen continental, ya que actualmente está en puestos de UEFA Europa League, con 75 puntos.

Lo concreto es que Juventus necesita del mejor rendimiento de McKennie para vencer de visita al Bologna, desde las 14:45 PM ET, y como no depende de sí mismo, dependerá de que AC Milan no gane ante Atalanta o que Lazio no venza a Sassuolo, para meterse directamente en Champions League.

Así las cosas, si a estos dos estadounidenses les va bien este domingo, podrán acompañar a Giovanni Reyna, Tyler Adams y el entrenador Jesse Marsch, quienes clasificaron al torneo con Borussia Dortmund y RB Leipzig, respectivamente.

