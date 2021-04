Lamentable: Liverpool informó que dos jugadores recibieron insultos racistas tras la derrota

Si hay una liga que viene concientizando desde hace un largo tiempo contra el racismo, es la Premier League. Por si algunos no lo recuerdan, todos los equipos reemplazaron durante un largo tiempo los nombres en sus camisetas por la frase "black lives matter", mientras que aún se siguen arrodillando antes de cada encuentro para mantener de pie la lucha.

Sin embargo, parece que algunos no entendieron que es tiempo de parar, y post derrota ante el Real Madrid por la Champions League, dos futbolistas del Liverpool volvieron a ser víctimas de racismo. Se trata de Trent Alexander-Arnold y Naby Keita, quienes recibieron cataratas de comentarios inaceptables en Instagram luego del encuentro.

Repudiando este acto, el equipo 'red' emitió un comunicado en sus redes sociales, encabezado por una frase: "It is utterly unacceptable. It has to stop (Es absolutamente inaceptable. Tiene que parar)". Dentro del mismo, la institución inglesa aseguró que "es labor de todos impedir que esto siga pasando".

“Una vez más, estamos hablando con tristeza de abusos raciales aborrecibles la mañana después de un partido de fútbol. Es absolutamente inaceptable y tiene que detenerse... Como club, ofreceremos a nuestros jugadores todo el apoyo que puedan necesitar. También trabajaremos con las autoridades pertinentes para identificar y, si es posible, procesar a los responsables”, expresó el club.

+El comunicado del Liverpool

Pese a no haber hecho referencia de qué dos jugadores eran quienes habían sufrido los dichos discriminatorios, ambos recibieron muchísimos comentarios con emoticonos de monos. ¡Basta!

