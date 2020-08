Canal Gol: James Rodríguez jugará en el Atlético de Madrid

Pasan los días y sigue sin confirmarse qué pasara con el futuro de James Rodríguez, pero los rumores no paran sobre los equipos que estarían dispuestos a ofertar por el colombiano, quien decididamente no quiere continuar en el Real Madrid debido a que no cuenta para el director técnico Zinedine Zidane.

En España se habló que son cuatro los equipos que pretenderían fichar al volante de la Selección Colombia: Inter de Milán, AC Milan, Benfica y el Manchester United, aunque de este último, ya se está asegurando que su oferta es muy baja para las pretensiones que tiene el Real Madrid.

En principio se ha hablado de que el United ofertaría 25 millones de euros por el colombiano, pero ahora todo cambiaría y se daría lo que el colombiano más desea y se quedaría en Madrid.

Según el programa El Golazo, del canal Gol, las negociaciones para que James vaya al Atlético de Madrid ya están hechas y el jugador se convertirá en colchonero pronto.

“Parece James si va a dejar el Madrid, no como a Bale que no lo mueven de ahí. Insisto, James jugará en el Atlético de Madrid, que pagará un precio simbólico de entre 10 a 15 millones. El colombiano va a cumplir el sueño de quedarse en Madrid, no en el Real, pero sí en el Atlético", explicó.

