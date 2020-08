Manchester City oficializó a su primer fichaje del mercado: Ferran Torres

En un año totalmente atípico, el mercado de pases en Europa se da mientras todavía hay equipos en competencia. Precisamente, los que deben jugar competencias europeas. En ese marco, Chelsea ha sido el club que más rápido y mejor se ha movido por ahora: fichó a Timo Werner y Hakim Ziyech. Hasta tendria acordado a Kai Havertz, quien debe jugar Europa League.

Por eso, para no quedarse atrás, Manchester City arregló la suspensión de TAS de no competir en certamenes internacionales por dos temporadas, se quitó la sanción y ya se ocupa de armarle un mejor plantel del que ya tiene a Pep Guardiola para la próxima temporada.

Este martes, los Ciudadanos oficializaron el gran rumor que llegaba desde España: fue presentado como nuevo jugador del equipo inglés Ferran Torres, una de las últimas grandes apariciones de la LaLiga y que con veinte años era una de las principales figuras del Valencia.

"Con 20 años ha firmado un contrato que le mantendrá en el club durante cinco años, hasta el verano de 2025, sujeto al permiso de trabajo. Torres juega predominantemente en banda, participó en 44 partidos con el Valencia la temporada pasada marcando seis goles", dice el comunicado que publicó el Manchester City.

Aunque no lo hizo oficial, el traspaso se habría hecho en 27 millones de euros más variables. Toda una apuesta por un futbolista que tiene menos de cien partidos como profesional, pero ya fue campeón de la Copa del Rey con Valencia y de la Eurocopa Sub 17 y Sub 19 con la Selección Española.

