Pjanic fue presentado en Barcelona: habló de Messi, Suárez y el Bayern

Después de la durísima caída ante Bayern Munich en la Champions League, Miralem Pjanic se convirtió en el primer refuerzo de Barcelona. Claro, su llegada quedó totalmente opacada por la posible salida de Lionel Messi, quien decidió quedarse en el club para no hacerle juicio a la institución que lo vio nacer.

Hoy, en lo que fue su presentación oficial, el ex-Juventus se refirió a La Pulga: "Messi lo he conocido hace dos o tres días y aún no he podido entrenarme ni jugar con él. Ha sido una suerte poder jugar con jugadores como Cristiano o Totti. Quiero divertirme con todo el equipo. Los 25 seremos importantes y creo en el espíritu del grupo".

Además, aseguró: "A Messi no lo veía con otra camiseta. Para mi era imposible y pensaba que todo se iba a arreglar. Mi voluntad era jugar con él. Suárez sé que es un gran goleador. Ha hecho mucho aquí, pero no sé qué quiere de su futuro. Si está aquí o en la Juve estará bien. Jugar con él será un placer".

Sobre lo que fue la humillación ante el elenco de Alemania, explicó: "Vi el partido, claro. Son partidos que pasan en tu carrera, derrotas fuertes. La situación del COVID no debe ser una excusa, pero encerrarse y volver a jugar, no es sencillo. Todo el grupo tendrá más responsabilidad y yo estoy a disposición del grupo para seguir adelante. Sabemos que tendremos más presión, pero tenemos que pensar en nosotros y en tener un grupo fuerte".

"Jugar en este club es siempre un reto y una motivación. Lo importante es ganar trofeos. Queremos jugar bien y ganar trofeos, es lo más importante. Tenemos experiencia y juventud y espero una gran temporada", cerró.

