Video: Guardiola sorprendió al besar la medalla de subcampeón

A lo largo de su carrera como director técnico, Josep Guardiola se hizo con dos ediciones de la UEFA Champions League: en 2009 y en 2011. Sin embargo, desde su partida de Barcelona, Pep no pudo repetir ese logro ni con Bayern Munich ni con Manchester City. Y este sábado dejó escapar una chance inmejorable para hacerlo.

En territorio portugués, Manchester City se encontró frente a frente con Chelsea en la gran final de la presente edición del mencionado certamen continental. Sin embargo, los Ciudadanos no jugaron nada bien, se vieron completamente neutralizados por los de Thomas Tuchel y se quedaron con las manos vacías en medio de su primera serie decisiva.

Pero, lejos de despreciar el segundo puesto, Guardiola, considerado por muchos como el mejor entrenador del mundo pese a sus 10 años sin títulos en la Champions League, tuvo un gesto para destacar. ¿Qué hizo? Al recibir la medalla de plata, el estratega español no solamente no se la sacó sino que además la besó. Para aplaudir.

El gesto de Pep Guardiola al recibir la medalla de subcampeón. pic.twitter.com/n28mq5Rtdr — Tavo Méndez (@GuusToov) May 29, 2021

Este gesto del exmediocampista no es casualidad, ya que su filosofía de juego y su pensamiento tienen que ver con una idea que no se negocia. Más allá del resultado final, Guardiola considera que no cualquiera puede llegar a la instancia decisiva y el hecho de que Manchester City haya alcanzado el juego clave por primera vez es para destacar.

Por supuesto, como no podía ser de otra manera, el video de Guardiola besando la medalla de segundo puesto no demoró en ser viral por intermedio de las redes sociales. Muchos destacaron lo hecho por Pep, mientras que otros se burlaron de él y le bajaron el precio a lo conseguido en el banco de suplentes de Manchester City.

Lee También